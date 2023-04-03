Бурятские полицейские получили до 18 лет за убийства девушек в Клюквенной пади

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Суд в Бурятии признал виновными бывших милиционеров в жестоких убийствах девушек. Одного из подозреваемых освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Советский районный суд Улан-Удэ признал бывшего замначальника отдела милиции в Селенге Евгения Инкина виновным в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера (пункты «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК), похищении людей, в том числе несовершеннолетних группой лиц (пункты «а», «д» ч. 2 ст. 126) и незаконном ношении оружии (ч. 1 ст. 222 УК). Но его свободили от наказания по статье о похищении из-за истечения срока давности, сообщили в пресс-службе суда 3 апреля.

Экс-сотрудник дежурной части Дмитрий Истомин признан виновным в убийстве (пункты «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК). Второй сотрудники дежурной части Александр Попов — только в похищении. Его освободили от наказания из-за сроков давности.

Силовикиков обвиняют в убийстве 17-летней и 18-летней девушек. Их тела нашли 26 августа 2002 года в четырех километрах от автодороги «Иркутск-Чита» в местности «Клюквенная падь» на территории Кабанского района Бурятии. У них были раны на голове и повреждены кости черепа. По версии СК, двое сотрудников милиции зарубили девушек топорами.

Сразу после публикации первого сообщения о задержании полицейских, появилась информация, что еще одним подозреваемым мог стать начальник уголовного розыска управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Владимир Казадаев, который некоторое время возглавлял УВД по Улан-Удэ. В СК опровергли его задержание. Оказалось, что он проходит свидетелем по уголовному делу.

В марте 2022 года Кабанский райсуд оправдал силовиков на основании вердикта присяжных. Гocoбвинeниe и poдныe пoгибшиx дeвyшeк пoдaли aпeлляцию в Bepxoвный cyд pecпyблики, кoтopый oтмeнил peшeниe paйoннoгo cyдa и oтпpaвил дeлo нa нoвoe paccмoтpeниe.