Сообщения о минировании поступили в школы Минусинска
04 Апр 2023, 06:07
Сообщения доставлены по электронной почте. Правоохранительными органами проводится проверка, сообщает городская администрация.
Сообщения о минировании школ № 1, 4 и 16 в Минусинске поступили утром 4 апреля.
Сообщения доставлены по электронной почте. Правоохранительными органами проводится проверка, сообщает городская администрация.
3 апреля в школы Минусинска также поступали письма о минировании.
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