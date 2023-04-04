«ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали посты о пленных сибиряках, несмотря на официальное подтверждение

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Российские соцсети удалили видео с жителями Иркутской области, попавшими в плен в Украине, по требованию Генпрокуратуры РФ. Хотя представители властей официально подтверждали факты попадания в плен мобилизованных из регионов Сибири.

«Видео с нашими пленными саянцами в ВК удалено по требованию генпрокурора РФ. И в ОК тоже! Правду в крупнейших городских сообществах блокируют. На фронте всё отлично!», — говорится в сообщении паблика «Саянск. Зима» во «ВКонтакте».

В администрации паблика рассказали, что соцсети удалили сообщения под предлогом «требования генерального прокурора или его заместителя» от 3 апреля 2023 года. Во «ВКонтакте» у сообщества 18 тыс. подписчиков.

Заблокирован был один пост, а не весь паблик, как действовали во «ВКонтакте» и «Одноклассники» против независимых СМИ, в том числе Тайги.инфо.



При этом мэр Саянска, единоросс Олег Боровский официально подтвердил, что мобилизованные из этого города попали в плен.

«По нашим ребятам, попавшим в плен. В списки на обмен их включили, командование занимается этим вопросом. Никакого сбора для выкупа не надо, можете попасть на мошенников. Возникнет необходимость, будем решать», — написал Боровский в своем телеграм-канале.

Более того, факт плена сибиряков подтвердил депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин. «В социальных сетях распространяется видео, в котором дают интервью наши военнослужащие, попавшие 1 апреля в плен ВСУ. Среди них есть и красноярцы. <…> Сегодня ко мне уже поступило обращение от родственников ребят, находящихся в данный момент в плену», — отметил единоросс.

Ранее украинские паблики разместили видео с семью мужчинами, которые утверждали, что служили в «1-й славянской бригаде» и попали в плен. Некоторые из них говорили, что жили в Саянске и Красноярске.