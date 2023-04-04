Пропавший под Новосибирском восьмилетний ребенок найден мертвым

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СК отчитался о гибели пропавшего в Новосибирской области восьмилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Восьмилетний мальчик пропал в новосибирском селе Новотырышкино днем 3 апреля. В ходе поисков ребенок был обнаружен мертвым в реке Оёш.



По факту утопления мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).