Пропавший под Новосибирском восьмилетний ребенок найден мертвым
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СК отчитался о гибели пропавшего в Новосибирской области восьмилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело.
Восьмилетний мальчик пропал в новосибирском селе Новотырышкино днем 3 апреля. В ходе поисков ребенок был обнаружен мертвым в реке Оёш.
По факту утопления мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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