Тело ребенка нашли в колодце в Алтайском крае

© altai-krai.sledcom.ru

Подросток пропал в Алтайском крае. Тело нашли в колодце.

13-летний мальчик ушел из дома в селе Усть-Алейка Калманского района и не вернулся. Тело нашли в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.

"При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено", - утверждают в ведомстве.

Уголовное дело завели по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).