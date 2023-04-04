Тело ребенка нашли в колодце в Алтайском крае
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Подросток пропал в Алтайском крае. Тело нашли в колодце.
13-летний мальчик ушел из дома в селе Усть-Алейка Калманского района и не вернулся. Тело нашли в колодце на территории промышленной площадки населенного пункта, сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.
"При осмотре тела мальчика видимых телесных повреждений не обнаружено", - утверждают в ведомстве.
Уголовное дело завели по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
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