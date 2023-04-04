Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске начнется после 9 мая

© t.me/alokot
Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске начнется после 9 мая
04 Апр 2023, 09:40

В Новосибирске после 9 мая стартует реконструкция Первомайского сквера. Она обойдется в сумму около 180 млн рублей.

О старте реконструкции сквера после 9 мая объявил мэр Анатолий Локоть: «Отремонтируем фонтан „Мишка“, заменим твёрдое покрытие дорожек, установим новые скамейки, урны, указатели. Также появятся новое наружное освещение и ландшафтная подсветка. Будут смонтированы системы безопасности и видеонаблюдения, приведены в порядок клумбы. На территории сквера станет меньше рекламных конструкций, нестационарных объектов».

Также, по словам чиновника, планируется ремонт тротуаров по улицам Советской и Максима Горького. На остановках общественного транспорта «Консерватория» и «Дом Ленина» будут установлены новые павильоны.

Аукцион по выбору подрядчика был объявлен в конце марта. Общая стоимость работ составляет около 180 млн рублей, из которых 170 млн — средства областного бюджета, около 9 млн — городского, следует из конкурсной документации.

Работы планируется завершить в середине октября.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
Последние материалы
04 Апр, 13:25
Еще семь новосибирцев погибли в «спецоперации». У одного было трое детей
04 Апр, 12:23
Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы
04 Апр, 12:13
Участки в Первомайском районе Новосибирска могут отдать под 30-этажную застройку
04 Апр, 12:07
Палы травы начались в Абакане и Черногорске
04 Апр, 09:40
Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске начнется после 9 мая
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования