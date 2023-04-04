Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске начнется после 9 мая

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В Новосибирске после 9 мая стартует реконструкция Первомайского сквера. Она обойдется в сумму около 180 млн рублей.

О старте реконструкции сквера после 9 мая объявил мэр Анатолий Локоть: «Отремонтируем фонтан „Мишка“, заменим твёрдое покрытие дорожек, установим новые скамейки, урны, указатели. Также появятся новое наружное освещение и ландшафтная подсветка. Будут смонтированы системы безопасности и видеонаблюдения, приведены в порядок клумбы. На территории сквера станет меньше рекламных конструкций, нестационарных объектов».



Также, по словам чиновника, планируется ремонт тротуаров по улицам Советской и Максима Горького. На остановках общественного транспорта «Консерватория» и «Дом Ленина» будут установлены новые павильоны.

Аукцион по выбору подрядчика был объявлен в конце марта. Общая стоимость работ составляет около 180 млн рублей, из которых 170 млн — средства областного бюджета, около 9 млн — городского, следует из конкурсной документации.

Работы планируется завершить в середине октября.