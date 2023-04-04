Палы травы начались в Абакане и Черногорске
04 Апр 2023, 12:07
Крупные палы травы начались в Хакасии. В одном из районов фронт огня достиг 1 км.
Пал травы на площадь 1,5 тыс. кв. метров произошел в Черногорске, сообщили в противопожарной службе Хакасии
«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», — рассказали в ведомстве.
В Абакане трава загорелась около перинатального центра на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Хакасии агентству ТАСС. «Угрозы распространения нет», — утверждают в ведомстве.
Крупные ландшафтные пожары ликвидированы в Усть-Абаканском районе. Фронт огня достиг 1 км, площадь пала составила 1 тыс. кв метров.
Новости из рубрики:
Последние материалы
Еще семь новосибирцев погибли в «спецоперации». У одного было трое детей Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы Участки в Первомайском районе Новосибирска могут отдать под 30-этажную застройку Палы травы начались в Абакане и Черногорске Реконструкция Первомайского сквера в Новосибирске начнется после 9 мая
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo