Палы травы начались в Абакане и Черногорске

Крупные палы травы начались в Хакасии. В одном из районов фронт огня достиг 1 км.

Пал травы на площадь 1,5 тыс. кв. метров произошел в Черногорске, сообщили в противопожарной службе Хакасии

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», — рассказали в ведомстве.

В Абакане трава загорелась около перинатального центра на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Хакасии агентству ТАСС. «Угрозы распространения нет», — утверждают в ведомстве.

Крупные ландшафтные пожары ликвидированы в Усть-Абаканском районе. Фронт огня достиг 1 км, площадь пала составила 1 тыс. кв метров.