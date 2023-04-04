Участки в Первомайском районе Новосибирска могут отдать под 30-этажную застройку

© google.com/maps. Один из домов на участке
Участки в Первомайском районе Новосибирска могут отдать под 30-этажную застройку
04 Апр 2023, 12:13

Под комплексное развитие территорий в Новосибирске отдадут участки в Первомайском районе. В границах улиц Героев Революции, Физкультурной и Красный Факел планируется построить более 15 тыс. кв. метров жилья. Там могут появиться высотки до 30 этажей.

Проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Героев Революции, Физкультурной, Красный Факел в Первомайском районе появился в документах на сайте мэрии Новосибирска.

Под застройку планируется отдать 7 905 кв. метров. Согласно документу, под снос на территории идут два аварийных дома.

На участке будут возведены 15,4 тыс. кв. метров. Разрешена застройка до 30 этажей. Срок реализации проекта — 2026 год.


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