Участки в Первомайском районе Новосибирска могут отдать под 30-этажную застройку
© google.com/maps. Один из домов на участке
Под комплексное развитие территорий в Новосибирске отдадут участки в Первомайском районе. В границах улиц Героев Революции, Физкультурной и Красный Факел планируется построить более 15 тыс. кв. метров жилья. Там могут появиться высотки до 30 этажей.
Проект постановления о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Героев Революции, Физкультурной, Красный Факел в Первомайском районе появился в документах на сайте мэрии Новосибирска.
Под застройку планируется отдать 7 905 кв. метров. Согласно документу, под снос на территории идут два аварийных дома.
На участке будут возведены 15,4 тыс. кв. метров. Разрешена застройка до 30 этажей. Срок реализации проекта — 2026 год.
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