Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы
© ГУ МЧС по Красноярскому краю
На юге Красноярского края начались палы травы. Сообщается о возгорании построек и жилого дома.
Сухостой загорелся на площади 3 га в садовом товариществе Топольки-1 в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в региональном управлении МЧС 4 апреля.
Вместе с тем в Топольках-1 сгорел жилой дом и надворные постройки на общей площади 295 кв. метров, уточнили в ведомстве.
«Пожар локализован. Пострадавших нет. На месте работают 28 человек и девять единиц техники», — добавили в МЧС.
«Взгляд-инфо» опубликовал видео крупного пала травы.
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