Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы

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На юге Красноярского края начались палы травы. Сообщается о возгорании построек и жилого дома.

Сухостой загорелся на площади 3 га в садовом товариществе Топольки-1 в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в региональном управлении МЧС 4 апреля.

Вместе с тем в Топольках-1 сгорел жилой дом и надворные постройки на общей площади 295 кв. метров, уточнили в ведомстве.

«Пожар локализован. Пострадавших нет. На месте работают 28 человек и девять единиц техники», — добавили в МЧС.

«Взгляд-инфо» опубликовал видео крупного пала травы.