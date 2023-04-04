Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы

© ГУ МЧС по Красноярскому краю
Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы
04 Апр 2023, 12:23

На юге Красноярского края начались палы травы. Сообщается о возгорании построек и жилого дома.

Сухостой загорелся на площади 3 га в садовом товариществе Топольки-1 в Минусинском районе Красноярского края, сообщили в региональном управлении МЧС 4 апреля.

Вместе с тем в Топольках-1 сгорел жилой дом и надворные постройки на общей площади 295 кв. метров, уточнили в ведомстве.

«Пожар локализован. Пострадавших нет. На месте работают 28 человек и девять единиц техники», — добавили в МЧС.

«Взгляд-инфо» опубликовал видео крупного пала травы.


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