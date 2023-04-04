Еще семь новосибирцев погибли в «спецоперации». У одного было трое детей

Число погибших участников «спецоперации» в Украине из Новосибирской области продолжает расти. За неделю стало известно еще о семерых убитых, среди которых есть, как минимум, один мобилизованный.

28-летний уроженец Кочковского района Новосибирской области Андрей Белов погиб в зоне «спецоперации», сообщило издание «Степные зори» (входит в медиахолдинг регионального правительства «Советская Сибирь»).

«Долгое время работал водителем КамАЗа на сельхозпредприятии. 27 октября 2022 года ушел добровольцем в зону СВО», — пишет издание.

34-летнего уроженца Тогучина Артема Буракова похоронили в Москве, пишет государственная «Тогучинская газета» во «ВКонтакте». Он был начальником отделения комплектования 27 гвардейской отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Его похоронили в Москве, где у него остались жена и три дочери, младшая из которых родилась в 2022-м.

Кроме того, мэрия Бердска сообщила о смерти Максима Тареева в Артёмовске (Бахмуте). Он, по данным властей, окончил местный лицей №6, отслужил в армии, а потом окончил Абаканское училище. Утверждается, что он отправился на «спецоперацию» добровольцем в ноябре 2022 года. Его полный тезка в 2022 году вместе с братом был признан виновным в покушении на распространение наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК) — он получил 10 лет и месяц колонии особого режима.

По данным мэрии Бердска, Максим Тареев посмертно награжден орденом Мужества.

Власти Сузунского района сообщили о гибели прапорщика Ивана Сычёва, старшины мотострелковой роты, пишет местная государственная газета «Новая жизнь» во «ВКонтакте». Глава Заковряжинского сельсовета Любовь Филатова рассказала, что Сычёв родился в 1989 году. Поступил в Рязанское высшее военное командное училище, но не окончил его, отслужил срочную и остался по контракту. Затем он ушел из армии и работал в охранном агентстве, но 12 октября 2022 года его мобилизовали, а 24 марта 2023-го он погиб. У него остались две дочери.

«Дочке своей старшей Милене (6 лет ей) купил портфель на 1 сентября 2023 года („Пусть она пойдёт в школу с портфелем, купленным мною“), — пишет „Новая жизнь“. — Последнее его поздравление было (маме и сестрёнке) 15 февраля этого года».

Таким образом, официально известно уже о не менее 26 погибших мобилизованных из Новосибирской области.

Также в «спецоперации» погибли уроженцы Черепановского района Алексей Батенев и Данил Ефремов, говорится на правительственном сайте Vn.ru. Известно, что первый погиб 21 марта, за день до 36-летия — у него остались жена и семилетняя дочь. Не уточняется, был ли он мобилизован, но последним местом работы указа должность электромонтеа в компании «Региональные электрические сети».



Наконец, мэрия Краснообска объявила о смерти сотрудника муниципального учреждения «Служба СБОМ» Алексея Низовцева. Власти не уточняют, забрали ли его на «спецоперацию» по мобилизации.

Губернатор Андрей Травников ранее говорил о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло уже достичь 179−180.