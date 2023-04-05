Новосибирский писатель умер после того, как попал в горбольницу №11

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Новосибирский писатель Денис Соболев скончался. Незадолго до гибели он писал о пневмонии и о том, что оказался в горбольнице больнице №11.

Маркетолог, пиарщик и писатель Денис Соболев скончался. Об этом Тайге. инфо сообщили его знакомые.

«[Соболев] Писал в постах „ежевесенняя спутница пневмония“. А мы все как-то успокоенные, что, мол, оседлали заразу… Сегодня ушел. В историю нашей литературы раньше вошел. А теперь насовсем там. Со своими кордонами, героями, душевностью. Отличный писатель. Хреново его лечили от „еже...“ Денис...», — отметила и.о. редактора «Советской Сибири» Юлия Назаренко во «ВКонтакте».



22 марта Соболев написал во «ВКонтакте»: «И все-таки пневмония, моя ежевесенняя спутница. Да здравствует МСКТ и внимательность специалистов».

В тот же день писатель уточнил, что попал в ГКБ №11.

«Всё-таки хуже 11 больницы я пока не видел. Больной персонал заражает пациентов вирусными заболеваниями, мотивируя свое присутствие на работе тем, что больше просто некому, — отметил Соболев. — Полное равнодушие норма. Олег Иванинский что же вы после себя оставили?»

Олег Иванинский — это депутат Госдумы от «Единой России», который был заместителем главврача ГКБ №11 и числился «куратором» учреждения во время пандемии коронавируса. Он же некоторое время был министром здравоохранения региона. Сейчас этот пост занимает Константин Хальзов.

Денис Соболев — авторов романов «Говорящий с травами. Сибирская сага», «Говорящий с травами. Звери», «Злые времена», «Бар „ВЕРСТА“», повести «Кордон на Озере» более 60 рассказов.

Прощание с Соболевым запланировано 6 апреля на Потанинской 42/1 в 12:00.