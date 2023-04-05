Автобус с 30 пассажирами загорелся на дороге в Новосибирской области

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Автобус, перевозивший 30 человек, загорелся в Новосибирской области 4 апреля. Пассажиры смогли эвакуироваться. А вот тушить возгорание водителю своими силами не удалось.

По данным областной прокуратуры, днем 4 апреля на трассе К-14 случилось возгорание автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Сузун-Федоровка. В это время в нем находились 30 человек.



«Произошло возгорание в моторном отсеке, — сообщили в прокуратуре. — Находящиеся пассажиры автобуса покинули транспортное средство. После чего водитель приступил к тушению возгорания огнетушителями. Потушить возгорание своими силами не удалось, в связи с чем была вызвана пожарная машина».

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Прокуратурой района проводится проверка перевозчика «на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров», добавили в ведомстве.