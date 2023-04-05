Автобус с 30 пассажирами загорелся на дороге в Новосибирской области

© АСТ-54
Автобус с 30 пассажирами загорелся на дороге в Новосибирской области
05 Апр 2023, 07:11

Автобус, перевозивший 30 человек, загорелся в Новосибирской области 4 апреля. Пассажиры смогли эвакуироваться. А вот тушить возгорание водителю своими силами не удалось.

По данным областной прокуратуры, днем 4 апреля на трассе К-14 случилось возгорание автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту Сузун-Федоровка. В это время в нем находились 30 человек.

«Произошло возгорание в моторном отсеке, — сообщили в прокуратуре. —  Находящиеся пассажиры автобуса покинули транспортное средство. После чего водитель приступил к тушению возгорания огнетушителями. Потушить возгорание своими силами не удалось, в связи с чем была вызвана пожарная машина».

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Прокуратурой района проводится проверка перевозчика «на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров», добавили в ведомстве.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
Последние материалы
05 Апр, 07:11
Автобус с 30 пассажирами загорелся на дороге в Новосибирской области
05 Апр, 06:23
Новосибирский писатель умер после того, как попал в горбольницу №11
05 Апр, 05:51
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 396
04 Апр, 13:25
Еще семь новосибирцев погибли в «спецоперации». У одного было трое детей
04 Апр, 12:23
Постройки загорелись в Красноярском крае во время пала травы
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования