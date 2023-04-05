Бийские мобилизованные сбежали из частей
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Мобилизованные из Бийска Алтайского края покинули свои воинские части. Их разыскивают, в том числе на родине.
Мобилизованные из Бийска Александр Табакаев и Артем Вдовиченко ушли из своих воинских частей. Об этом сообщили в городском военкомате «Бийскому рабочему».
Якобы мужчины «не проинформировали военное руководство». Утверждается, что их объявили в розыск через военную полицию. Впрочем, в электронной базе МВД РФ нет данных об их розыске.
«Военная полиция объехала адреса проживания данных товарищей, но там их не оказалось. По нашей информации военнослужащие могут находиться в Бийске, но на контакт с нами и военной полицией не выходят. Дозвониться также не получается — телефоны недоступны», — отметил бийский военком Дмитрий Куватов.
О возбуждении дела пока не сообщается.
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