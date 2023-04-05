Красноярский суд признал девушку виновной в «подготовке феминистического манифеста» для СМИ

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Красноярский суд рассмотрел административный проктол о возбуждении вражды в отношении девушки, которую подозревают в убийстве своего отца и стрельбе в детском саду. Ее также обвинили в распространении некоего «манифеста» и ношении футболки, «побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу».

Железнодорожный райсуд Красноярска признал Полину Дворкину виновной по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды) и оштрафовал ее на 10 тыс. рублей. Краевой суд оставил решение в силе.

Суд признал Дворкину виновной «в подготовке и отправлении электронной почтой в иностранные СМИ и СМИ-иноагентов „Манифеста“ с выдержками идеологических учений авторов феминистического толка, декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств», сообщили в пресс-службе. Само решение в электронной базе не опубликовано.

Кроме того, Дворкина, по версии полиции, 28 марта 2022 года пришла в детский сад в футболке с надписью, «побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу».

Напомним, что 28 марта 19-летняя Полина Дворкина (до смены имени и фамилии была Софией Кечиной), по версии следствия, застрелила своего 56-летнего отца Олега Кечина после ссоры. Затем она пришла в детсад №31 с ружьем и выстрелила в стену, ее задержали, никто не пострадал.

Охранница детсада Алина Богданова и ее начальник Илья Косенков были признаны виновными в оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК) из-за того, что девушка беспрепятственно прошла в учреждение с ружьем. Они получили 2,5 и 2 года колонии общего режима соответственно. Сама Полина Дворкина пока находится в СИЗО.