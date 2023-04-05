Здания мукомольного комбината выставили на торги в Новосибирске

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Здания мукомольного комбината выставили на торги в Новосибирске
05 Апр 2023, 09:16

ДОМ.РФ выставил на торги в Новосибирске имущественный комплекс мукомольного комбината «Авангард» в Кировском районе. Начальная цена лота — 46,13 млн рублей.

Аукцион по продаже имущественного комплекса в Кировском районе Новосибирска — участка 0,94 га, а также зданий общей площадью 4028,4 кв. м. — пройдет 2 июня. Заявки на участие принимаются до 29 мая.

«Комплекс расположен по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 49/2, на первой линии ул. Северный проезд. Ранее здесь располагался мукомольный комбинат „Авангард“, входивший в структуру Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН. Окружение представлено производственно-складскими зданиями и сооружениями», — говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Расстояние от комплекса до выезда на крупную магистраль — ул. Сибиряков-Гвардейцев — составляет 1,2 км. Около километра — до выезда на Петухова. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Весенняя» — в 1,2 км. До центра Новосибирска — чуть более 11 км.

Начальная цена лота — 46,13 млн рублей.


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