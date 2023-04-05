Томич зарезал гостя из-за неправильно пожаренной картошки

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Томич зарезал гостя из-за неправильно пожаренной картошки
05 Апр 2023, 10:39

Житель Томской области предстанет перед судом за убийство односельчанина. Обвиняемому не понравилось, как знакомый пожарил картошку, и он его зарезал.

65-летний житель села Мельниково Шегарского района обвиняется по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время пенсионер предстанет перед судом.

По данным СК, мужчина совершил убийство 8 февраля 2023 года у себя дома.

«Обвиняемый поссорился с находившимся у него в гостях односельчанином, который, по его мнению, неправильно пожарил картошку. Схватил со стола кухонный нож и нанес им мужчине несколько ударов в живот. От полученных повреждений тот скончался на месте», — рассказали в СК.

Пенсионер полностью признал вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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