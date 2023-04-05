Поселения Омской области остались без воды. СК начал проверку

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Поселения Омской области остались без воды. СК начал проверку
05 Апр 2023, 12:16

Несколько сел в Омской области остались без воды. Следственный комитет начал проверку.

«По предварительным данным, из-за промерзания воды в центральном водопроводе более двух недель отсутствует водоснабжение в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района, в связи с чем многодетной матери и ее супругу инвалиду по зрению, как и другим жителям, приходится ходить на колодец», — рассказали в СК РФ по омской области.

Местные власти и поставщик воды помочь не могут, потому что у них нет «технической возможности отогреть замерзшую в водопроводе воду».

«В Русско-Полянском районе с такой проблемой также столкнулись жители сел Сибирского, Целинного и Хлебодаровского», — отметили в СК.

Ведомство начало проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).


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