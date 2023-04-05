Поселения Омской области остались без воды. СК начал проверку
© 12-kanal.ru
Несколько сел в Омской области остались без воды. Следственный комитет начал проверку.
«По предварительным данным, из-за промерзания воды в центральном водопроводе более двух недель отсутствует водоснабжение в селе Новосанжаровка Русско-Полянского района, в связи с чем многодетной матери и ее супругу инвалиду по зрению, как и другим жителям, приходится ходить на колодец», — рассказали в СК РФ по омской области.
Местные власти и поставщик воды помочь не могут, потому что у них нет «технической возможности отогреть замерзшую в водопроводе воду».
«В Русско-Полянском районе с такой проблемой также столкнулись жители сел Сибирского, Целинного и Хлебодаровского», — отметили в СК.
Ведомство начало проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Новости из рубрики:
Последние материалы
Количество взяток выросло в полтора раза в Новосибирской области Поселения Омской области остались без воды. СК начал проверку Томич зарезал гостя из-за неправильно пожаренной картошки Здания мукомольного комбината выставили на торги в Новосибирске Красноярский суд признал девушку виновной в «подготовке феминистического манифеста» для СМИ
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo