Количество взяток выросло в полтора раза в Новосибирской области

За первый квартал 2023 года в Новосибирской области зарегистрировано 167 коррупционных преступлений. При этом получений взяток — 61 случай — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Среди выявленных преступлений в ведомстве указывают на взяточничество в органах внутренних дел.

Прокуратура Новосибирской области отчиталась о статистике по коррупционным преступлениям за первый квартал 2023 года. Как сообщает ведомство, таких преступлений зафиксировано 167 — на 5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



Преступлений, связанных со взяточничеством — 70 (+42,8%). Из них получений взяток (ст. 290 УК РФ) — 61 (+144%), дача взятки (ст. 291 УК РФ) — 2 (-77%), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) — 6 (+200%), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) — 1 (-92,3%).

Преступлений, связанных с совершением хищений путем обмана с использованием служебного положения (ст.159−159.6 УК РФ) зарегистрировано 75 (+70%).

«В результате активной работы правоохранительных органов была пресечена преступная деятельность сотрудников ряда подразделений органов внутренних дел, которые брали взятки за совершение незаконных действий. В частности, это сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениям и противодействием коррупции, а также отделов по вопросам миграции», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уличен в получении восьми взяток за незаконное бездействие заместитель директора ФГБУ «Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» по охране заповедника «Кирзинский».