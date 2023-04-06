Мобилизованный воткнул нож в другого мобилизованного после попойки в бурятской сауне

© unsplash.com
Мобилизованный воткнул нож в другого мобилизованного после попойки в бурятской сауне
06 Апр 2023, 13:15

В Бурятии мобилизованный признан виновным в том, что чуть не зарезал другого призванного. Всё это происходило в казарме, куда мужчины вернулись после пьянки в сауне.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Алексея Полянского, которого обвиняли по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). На опубликованный приговор обратила внимание Тайга.инфо.

Полянского мобилизовали 16 октября 2022 года. В ночь с 14 на 15 ноября он вместе с сослуживцами отдыхал в сауне в Улан-Удэ, где распивали спиртное. Один из них обвинил Полянского в краже телефона и ударил его в лицо.

Позже, когда мобилизованные выходили из сауны, администратор отдала им телефон. Уже в казарме Полянский, по его собственным словам, решил выяснить отношения с оппонентом. Он ударил его головой в лицо, и они начали бороться.

Тот, на кого набросился Полянский, зажал его шею рукой, и мобилизованный начал задыхаться. Тогда он выхватил свой туристический нож и ударил того в живот.

«Почувствовал резкую боль в животе, оттолкнул подсудимого и зажал руками раны, — привел показания потерпевшего суд. — Сослуживцы сразу же стали оказывать помощь и доставили в медицинское подразделение».

У мужчины началось внутрибрюшное кровотечение, но он выжил.

Во время следствия Полянский заплатил пострадавшему 50 тыс. рублей в качестве компенсации.

В итоге суд приговорил Полянского к трем годам колонии условно и удовлетворил гражданский иск к нему на 450 тыс. рублей. Суд постановил, что мобилизованный не должен менять постоянное место жительства, а также посещать клубы, бары, рестораны и массовые мероприятия.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края Похищенная «Россия» и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края
Последние материалы
06 Апр, 13:30
Новосибирские единороссы из Госдумы не опубликовали декларации о доходах
06 Апр, 13:15
Мобилизованный воткнул нож в другого мобилизованного после попойки в бурятской сауне
06 Апр, 11:15
Сын арестованного экс-сенатора взыскал долг с новосибирского депутата-единоросса, на показаниях которого преследуют его отца
06 Апр, 10:01
Курсанта МЧС обвинили в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Железногорска
06 Апр, 07:55
Заброшенный приют для животных затапливает в Красноярском крае
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования