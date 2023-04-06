Мобилизованный воткнул нож в другого мобилизованного после попойки в бурятской сауне

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В Бурятии мобилизованный признан виновным в том, что чуть не зарезал другого призванного. Всё это происходило в казарме, куда мужчины вернулись после пьянки в сауне.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело Алексея Полянского, которого обвиняли по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). На опубликованный приговор обратила внимание Тайга.инфо.

Полянского мобилизовали 16 октября 2022 года. В ночь с 14 на 15 ноября он вместе с сослуживцами отдыхал в сауне в Улан-Удэ, где распивали спиртное. Один из них обвинил Полянского в краже телефона и ударил его в лицо.

Позже, когда мобилизованные выходили из сауны, администратор отдала им телефон. Уже в казарме Полянский, по его собственным словам, решил выяснить отношения с оппонентом. Он ударил его головой в лицо, и они начали бороться.

Тот, на кого набросился Полянский, зажал его шею рукой, и мобилизованный начал задыхаться. Тогда он выхватил свой туристический нож и ударил того в живот.

«Почувствовал резкую боль в животе, оттолкнул подсудимого и зажал руками раны, — привел показания потерпевшего суд. — Сослуживцы сразу же стали оказывать помощь и доставили в медицинское подразделение».

У мужчины началось внутрибрюшное кровотечение, но он выжил.

Во время следствия Полянский заплатил пострадавшему 50 тыс. рублей в качестве компенсации.

В итоге суд приговорил Полянского к трем годам колонии условно и удовлетворил гражданский иск к нему на 450 тыс. рублей. Суд постановил, что мобилизованный не должен менять постоянное место жительства, а также посещать клубы, бары, рестораны и массовые мероприятия.