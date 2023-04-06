Офицеры воровали топливо для самолетов Минобороны в Иркутской области

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Сразу шесть офицеров признаны виновными в организации хищения авиационного керосина в Иркутской области. Все они отделались штрафами. Речь может идти о сотнях тонн топлива.

Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело капитана ВС РФ Валерия Спивака. Его обвиняли в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), говорится в карточке дела.



«Военнослужащий вносил в чековые требования сведения о заправке воздушного судна авиационным керосином в большем количестве, чем было заправлено фактически. Документы капитан за денежное вознаграждение передавал начальнику топливного склада. Всего за данные действия Спивак получил 819 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири 6 апреля.

В итоге офицер вернул деньги государству и получил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Но, как заметила Тайга.инфо, за последние месяцы Иркутский гарнизонный военный суд рассмотрел не менее шести уголовных дел, связанных с хищением топлива.

В конце 2022 года инструктор авиационно-инженерной службы Сергей Бровко, который служил на офицерских должностях, был признан виновным в подлоге за то, что в декабре 2021 года заправил в самолеты Ил-78 керосина на 41 тыс. кг меньше, чем должен был. При этом воздушные суда отправлялись в плановые полеты.

Ил-78 — это самолет-заправщик. Он предназначен для дозаправки военных самолетов в воздухе.

Ложные данные Бровко вносил в чековые требования, которые отдавал начальнику топливного склада по фамилии Фасхиев. От него он получил не менее 275 тыс. рублей.

На основании чеков, которые позже передавали в «Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по Иркутской области», топливо списывалось.

Такая же схема фигурирует и в уголовном деле бортового инженера авиационного отряда учебной эскадрильи, старшего лейтенанта Антона Молчанова. Он не дозаправил самолеты почти на 170 тонн керосина, следует из опубликованного приговора. За это начальник склада Фасхиев дал ему около 2,4 млн рублей.

Интересно, что у Бровко керосин «покупался» по 11 рублей за литр (не за килограм), а у Молчанова по 11−12 рублей. Обоих офицеров приговорили к штрафам в 50 тыс. рублей.

При этом сам начальник склада Фасхиев в обоих делах проходил только как свидетель, утверждая, что инициаторами подлогов были именно Бровко и Молчанов соответственно. Более того, в картотеке Иркутского гарнизонного суда пока нет уголовных дел в отношении военнослужащего с фамилией Фасхиев.



Кроме того, как рассказали в пресс-службе 2-го Восточного военного окружного суда, аналогичные дела о подлогах в Иркутской области рассматривались против капитана Дениса Гребенникова, капитана Дмитрия Кутузова и майора Андрея Чистякова. Общая сумма, которую они получили от начальника топливного склада превысила 1,7 млн рублей. Таким образом, если использовать известную по двум опубликованным приговорам ставку в 11−12 рублей за 1 литр топлива, речь может идти о списании еще 150 тонн топлива.

Все подсудимые признали вину. Гребенников получил штраф в размере 35 тыс. рублей, Чистяков и Кутузов — по 50 тыс.

Тайга.инфо