Заброшенный приют для животных затапливает в Красноярском крае

© t.me/gliskov
Заброшенный приют для животных затапливает в Красноярском крае
06 Апр 2023, 07:55

Приют для бродячих собак начало затапливать под Красноярском. Животные остаются брошенными в клетках.

Приют для бродячих собак в поселке Зыково в Березовском районе края под Красноярском оказался брошен. Уже несколько дней животные там одни, сообщил депутат заксобрания Александр Глисков.

«Территория не охраняется, собаки разбегаются, клетки затоплены талыми водами. Кормить собак приезжают волонтеры. Хозяин его раньше муниципальные контракты на отлов бродячих собак заключал, сейчас надо разбираться», — уточнил депутат.

По мнению Глискова, ситуация подпадает под жестокое обращение с животными. «А если бюджет за такое безобразие деньги платит, то еще и мошенничества», — добавил он.

По словам очевидцев, собак оставили на привязях без еды и воды. Часть собак сидят в клетках, которые уже начало затпаливать.


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Заброшенный приют для животных затапливает в Красноярском крае
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