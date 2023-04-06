Курсанта МЧС обвинили в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Железногорска

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В Железногорске задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней девушки. Он мог избить ее на берегу водохранилища, изнасиловать и засыпать землей.

20-летний житель Железногорска задержан по подозрению в убийстве 16-летней девушки на берегу местного водохранилища. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

Девушка пропала еще вечером 30 июля 2022 года после празднования Дня города. Ее тело нашли через несколько дней в парке культуры и отдыха имени Кирова.

«По версии следствия, в ночь с 30 на 31 июля 2022 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливаясь вдоль берега водохранилища вблизи парка, увидел на берегу ранее незнакомую несовершеннолетнюю девушку, — рассказали в СК. — Мужчина нанес ей несколько ударов кулаком и камнем по голове, она потеряла сознание, после чего злоумышленник переместил потерпевшую на участок с кустарниками, где совершил в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера».

После этого подозреваемый прикрыл тело ее одеждой и засыпал землей, считает следствие.

20-летнего молодого человека задержали только 5 апреля. Его подозревают по пункту «к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), пункту «а» ч. 3 ст. 132 УК (иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней) и пункту «а» ч. 3 ст. 131 УК (изнасилование несовершеннолетней). Следствие планирует ходатайствовать об аресте.

СК утверждает, что мужчина признал вину.

По сведениям ngs24, подозреваемым оказался курсант железногорской академии МЧС Евгений Анисифоров. Его задержали прямо во время занятий. Одна из его знакомых сказала журналистам, что молодой человек был скромный, и она не считает, что «способен на такое»: «Подстава какая-то».