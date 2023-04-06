Глава новосибирского «Дискуса» Алексей Джулай: «Первоочередная задача — ввод в эксплуатацию 55 домов»

© Тайга.инфо/Кирилл Канин. Алексей Джулай

Депутат горсовета Новосибирска Алексей Джулай, возглавляющий группу компаний «Дискус», выступил с заявлением после возбуждения уголовного дела вокруг не сданных в эксплуатацию домов на Плющихинском жилмассиве. Он напомнил силовикам о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала», а также о тысячах уже заселившихся жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о «мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве двух домов на Плющихинском жилмассиве. Ведомство не называло компанию, но это сделала областная прокуратура, указав на «сообщение о хищении мошенническим путем неизвестными лицами из числа руководителей ГК „Дискус“ и созданных ею двух потребительских жилищно-строительных кооперативов, средств участников долевого строительства».

По версии СК компания якобы с 2016 года привлекает средства дольщиков, а дома не введены в эксплуатацию.

Глава «Дискуса» и депутат горсовета Алексей Джулай прислал Тайге.инфо заявление с пояснением ситуации, рассказав, что речь может идти о десятках уже построенных и заселенных домов, для ввода которых в эксплуатацию как раз не хватает бумаги от прокуратуры. Редакция приводит поступившее письмо Джулая дословно.

В 55 домах построенных, но не введенных в эксплуатацию с 2019 года, живут люди.

Как так получилось, что в жилмассивах Просторный и Плющихинский 86 домов (20 тыс. человек), построенных в 2014—2015 годах странным образом оказались без тепла, электричества, канализации, магистральных дорог, водопонижения?

Мэрия при предоставлении земли в аренду была обязана построить коммуникации и довести их до границ участков сданных в аренду ООО «ДИСКУС плюс».

Эти обязательства мэрии были предусмотрены протоколом аукциона на аренду земли. Мэрия не выполнила свои обязательства, однако, оказалось, что и спросить за невыполнение обязательств не с кого!

Юристы мне объясняют, что в этой ситуации нужно было отказаться от аренды земельного участка, только никто не учитывает, что, поверив обещаниям мэрии построить коммуникации ООО «ДИСКУС плюс» уже построил 86 жилых домов, в которых должно было жить более 20 тыс. человек.

И в случае отказа от строительства ввести дома было бы невозможно и инвесторы автоматически превращаются в обманутых пайщиков.

Но случилось чудо — ООО «ДИСКУС плюс» сам, своими силами и за свои средства выполнил обязательства мэрии и решил вопрос с электричеством, теплом, канализацией, водопонижением, магистральными дорогами.

Дополнительных денег на это с инвесторов не брал. В результате чего в 2019 году члены кооператива смогли зайти в квартиры и начать делать ремонт.

Сегодня проблема ввода домов — вопрос департамента энергетики мэрии. Эта та структура, которая должна обеспечивать теплом, электричеством, водоснабжением в городе.

Но эта структура работает в одном случае, когда надо забрать чужие сети. Для ввода 55 домов не хватает одного документа, даже не денег. Этот документ называется «Представление прокуратуры мэрии Новосибирска о признании актов технологического присоединения ООО „ДИСКУС плюс“ по 55 домам».

Почему не требуется денег? Потому, что ООО «ДИСКУС плюс» всё построил и люди живут с 2019 года. У них есть тепло и вода, а для ввода требуется бумага от МУП «Горводоканал», но по постановлению Правительства №21.30 ее может выдать ООО «ДИСКУС плюс».

Мы их и отправили в мэрию, которая их рассматривает, проводится совещание. Только с 2019 года дома, в которых живут люди, не вводятся в эксплуатацию. В чем суть вопроса?

Дело в том, что изменились нормы потребления воды на человека в сутки: было 300 литров, а сегодня 150−180 литров. После установки счетчиков на воду у жителей потребления реально упали. Вышел СНиП который зафиксировал норму 150−180 литров, вышло постановление правительства №21.30 в котором закреплена эта норма.

Я полтора года уговаривал всех выполнить постановление правительства и ввести дома в эксплутацию, чтобы люди получили право собственности. Мы предоставляем показания счётчиков, мы представляем протокол, где зафиксированы суточные показания приборов учёта на каждом доме.

В связи с изменениями норм потребления воды, которые на сегодня в два раза меньше прежних у ООО «ДИСКУС плюс» появился профицит оплаченной мощности. Фактическое потребление воды жильцами оказалось в два раза меньше того, что мы оплатили.

Есть заключение Института строительной физики, где указаны максимальное часовое потребление на каждый дом и на массив в целом. Фактическое потребление воды вдвое меньше, чем оплачено, несмотря на это от нас требуют оплатить воду, которой у нас в избытке, а если мы не оплатим, то не будет ввода домов, так как нет акта технологического присоединения.

Я не понимаю, почему МУП «Горводоканал» требует с пайщиков дополнительной оплаты в сумме порядка 500 млн рублей за работы, которые не будут выполнены, так как выполнение их не требуется в связи с тем, что они уже проведены ООО «ДИСКУС плюс».

Я считаю, что МУП «Горводоканал», требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах я готов предоставить прокуратуре, следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 тыс. человек.

Наша организация построила более 300 домов, в которых проживает 70 тыс. человек. Оставшиеся дома мы планируем ввести в эксплуатацию в конце 2024 года.