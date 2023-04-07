Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 398

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

16:00 Горно-Алтайский горсуд отказался рассматривать уголовное дело основателя независимой газеты «Листок» Сергея Михайлова о «фейках» (ч. 2 ст. 207.3 УК). Материалы вернули в прокуратуру, сообщили «Сетевые свободы».

На предварительном слушании защита заявила о многочисленных нарушениях во время расследования.

Михайлову вменяют размещение девяти постов в телеграм-канале «Листок. Новости Республики Алтай» весной 2022 года. В них шла шла речь о разрушении больницы в Мариуполе, гибели людей в мариупольском театре и в Буче.

Сергей Михайлов полностью отрицает вину. Он находится в СИЗО уже год.

Главный редактор «Листка» Виктор Рау, который находится на за границей, ранее говорил, что разместил указанные материалы именно он. Доказательств причастности журналиста Михайлова к вменяемым публикациям следствие так и не представило, считает защита.

«Это политическое дело. Всем всё понятно — иной раз ловишь [причастных к преследованию на том], что глаза хотят опустить. Но они свою функцию исполняют — как говорится, назвался груздем, полезай в кузов», — говорил журналист.

14:40 Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского оштрафовали за срыв национального проекта «Здравоохранение» на 12 тыс. рублей. Его привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП (нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов) постановление казначейства, сообщили в региональной прокуратуре.



«По итогам 2022 года на территории региона не были в полной мере реализованы мероприятия федеральных проектов „Модернизация первичного звена здравоохранения“, „Борьба с онкологическими заболеваниями“, „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“. Допущены срывы плановых сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования, — признали в ведомстве. — К 1 январю 2023 года не введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в Медико-санитарной части №4, а также три единицы медицинского оборудования для Клинической медико-санитарной части №9, Клинический онкологический диспансер также не был оснащен семью единицами оборудования».

Напомним, что до назначения на пост министра Мураховский возглавлял омскую Больницу скорой помощи №1, куда в 2020 году после отравления увезли политика Алексея Навального. Мураховский некоторое время отказывался давать разрешение на перевозку Навального в берлинскую клинику Charite.

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12:40 Записавшийся в добровольческий батальон «Вега» депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Ярослав Фролов так и не уехал в зону «спецоперации», следует из постов в его профиле во «ВКонтакте». 6 апреля он, например, участвовал в заседании комиссии регионального парламента по экологии.

На то, что Фролов не уехал на «спецоперацию» с добровольческим батальоном «Вега» еще 3 февраля обращал внимание «МК Новосибирск». Но тогда командир этого формирования, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («ЕР») говорил, что Фролов «отбудет из Новосибирска в ближайшие дни, после передачи дел в больнице №34, которой руководит».

С тех пор прошло два месяца, и на странице Фролова во «ВКонтакте» не было сообщений об участии в боевых действиях.



В «Вегу», как ранее утверждалось, также записывались депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Евгений Яковенко (оба — «ЕР»). В феврале Андрей Панфёров также отмечал, в Новосибирск возвращался, в частности, Яковенко: «Яковенко сегодня [3 февраля] прилетел за документацией и отправкой дополнительного снабжения. Фролов, предполагается, убудет с ним». Фролов, судя по всему, не убыл.

Ярослав Фролов некоторое время был министром социального развития региона. Затем его назначили главврачом ГКБ №34, а в марте 2022 года на довыборах он прошел в областной парламент по округу №8.

11:10 Российские аэропорты пожаловались на невозможность зарегистрировать и использовать спецтехнику: низкопольные автобусы, пассажирские трапы, противообледенительные машины, самоходные транспортеры-перегружателях и другую. Они столкнулись с тем, что получают от властей отказы в ее регистрации после перехода на электронные паспорта транспортных средств и самоходных машин, пишет «Ъ».

Правила госрегистрации в законе «О самоходных машинах и других видах техники», как выяснилось, не распространяются на спецтехнику в аэропортах, сообщило издание со ссылкой на письмо Международной ассоциации аэропортов в Минпромторг и Минтранс РФ .

Такая ситуация «ставит под угрозу нормальное функционирование» аэропортов, говорится в письме.

09:58 «ВКонтакте» (группа VK) запретила размещать рекламу, связанную с переездом из России, обратили внимание СМИ. Ранее маркетолог Армен Каладжян опубликовал в соцсетях скриншот из чата с техподдержкой «VK Рекламы».

Каладжян хотел запустить рекламную кампанию переводческой фирмы, которая проставляет апостили и помогает легализовать документы для учебы и бизнеса за границей. По его словам, самые востребованные страны у ее клиентов — это Китай и ОАЭ. Соцсеть ответила ему, что «на площадке недопустима реклама, связанная с получением ВНЖ, гражданства в другой стране и так далее — даже если услуги лишь косвенно связаны с переездом за границу».

В пресс-службе VK не подтвердили и не опровергли vc.ru наличие запрета на такую рекламу, а ответ техподдержки сочли «некорректным»: «Модерация VK просит корректировать рекламные посты, которые нарушают правила размещения на площадке и вводят в заблуждение пользователей. В данном случае был нарушен пункт правил 2.3 — несоответствие объявления содержанию страницы. Другие аналогичные объявления рекламодателя соответствуют правилам, были ранее одобрены и успешно рекламируются на площадке. Ответ поддержки некорректный — это человеческий фактор. Данный кейс уже разобран и исправлен специалистами поддержки».

Холдинг VK возглавляет сын замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко Владимир.

Главное на утро 7 апреля

• Прокурор запросил 25 лет колонии для политика Владимира Кара-Мурзы*.

Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. На него завели уголовные дела о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) и о «госизмене» (ст. 275 УК).

Оппозиционер отрицает вину. За время содержания в СИЗО он потерял 17 кг, рассказала его адвокат Мария Эйсмонт.

Кроме того, по словам другого его защита Вадима Прохорова, он политик начал терять чувствительность конечностей: «Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжелейшим образом отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки. В феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза был повторно отравлен. В результате у него развилась периферийная полинейропатия — как последствие двух тяжелейших отравлений».

• На редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова* составили протокол из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи статьи 19.34). Дело рассмотрит Басманный районный суд Москвы, обратила внимание Медиазона*.

Минюст включил Мартынова в реестр «иностранных агентов» в начале сентября 2022 года.

• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил председателя Следственного комитета Р Ф Александра Бастрыкины возбудить уголовное дело против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова («Единая Россия»). Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

Пригожин требует преследовать Беглова по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК), которая предусматривает до шести лет колонии. По версии Пригожина, в Санкт-Петербурге более 850 охраняемых государством объектов культуры находятся в «разрушающемся и заброшенном состоянии». В этом и виноват Беглов, считает он.

• Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами. В УК РФ появится новая ст. 260.1., по которой будет грозить до 9 лет колонии со штрафом в размере до 3 млн рублей.

Депутаты хотят преследовать людей за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений с умыслом, а не по неосторожности.

Одним из авторов стал единоросс Павел Крашенинников (соавтор множества репрессивных законов последних лет). Он считает, что «в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной» — сейчас за уничтожение редких растений установлена административная ответственность.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

