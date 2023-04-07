Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 398
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.
16:00 Горно-Алтайский горсуд отказался рассматривать уголовное дело основателя независимой газеты «Листок» Сергея Михайлова о «фейках» (ч. 2 ст. 207.3 УК). Материалы вернули в прокуратуру, сообщили «Сетевые свободы».
На предварительном слушании защита заявила о многочисленных нарушениях во время расследования.
Михайлову вменяют размещение девяти постов в телеграм-канале «Листок. Новости Республики Алтай» весной 2022 года. В них шла шла речь о разрушении больницы в Мариуполе, гибели людей в мариупольском театре и в Буче.
Сергей Михайлов полностью отрицает вину. Он находится в СИЗО уже год.
Главный редактор «Листка» Виктор Рау, который находится на за границей, ранее говорил, что разместил указанные материалы именно он. Доказательств причастности журналиста Михайлова к вменяемым публикациям следствие так и не представило, считает защита.
«Это политическое дело. Всем всё понятно — иной раз ловишь [причастных к преследованию на том], что глаза хотят опустить. Но они свою функцию исполняют — как говорится, назвался груздем, полезай в кузов», — говорил журналист.
14:40 Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского оштрафовали за срыв национального проекта «Здравоохранение» на 12 тыс. рублей. Его привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП (нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов) постановление казначейства, сообщили в региональной прокуратуре.
«По итогам 2022 года на территории региона не были в полной мере реализованы мероприятия федеральных проектов „Модернизация первичного звена здравоохранения“, „Борьба с онкологическими заболеваниями“, „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“. Допущены срывы плановых сроков поставки и ввода в эксплуатацию высокотехнологичного медицинского оборудования, — признали в ведомстве. — К 1 январю 2023 года не введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф в Медико-санитарной части №4, а также три единицы медицинского оборудования для Клинической медико-санитарной части №9, Клинический онкологический диспансер также не был оснащен семью единицами оборудования».
Напомним, что до назначения на пост министра Мураховский возглавлял омскую Больницу скорой помощи №1, куда в 2020 году после отравления увезли политика Алексея Навального. Мураховский некоторое время отказывался давать разрешение на перевозку Навального в берлинскую клинику Charite.
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12:40 Записавшийся в добровольческий батальон «Вега» депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Ярослав Фролов так и не уехал в зону «спецоперации», следует из постов в его профиле во «ВКонтакте». 6 апреля он, например, участвовал в заседании комиссии регионального парламента по экологии.
На то, что Фролов не уехал на «спецоперацию» с добровольческим батальоном «Вега» еще 3 февраля обращал внимание «МК Новосибирск». Но тогда командир этого формирования, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров («ЕР») говорил, что Фролов «отбудет из Новосибирска в ближайшие дни, после передачи дел в больнице №34, которой руководит».
С тех пор прошло два месяца, и на странице Фролова во «ВКонтакте» не было сообщений об участии в боевых действиях.
В «Вегу», как ранее утверждалось, также записывались депутат Госдумы Дмитрий Савельев и вице-спикер горсовета Евгений Яковенко (оба — «ЕР»). В феврале Андрей Панфёров также отмечал, в Новосибирск возвращался, в частности, Яковенко: «Яковенко сегодня [3 февраля] прилетел за документацией и отправкой дополнительного снабжения. Фролов, предполагается, убудет с ним». Фролов, судя по всему, не убыл.
Ярослав Фролов некоторое время был министром социального развития региона. Затем его назначили главврачом ГКБ №34, а в марте 2022 года на довыборах он прошел в областной парламент по округу №8.
11:10 Российские аэропорты пожаловались на невозможность зарегистрировать и использовать спецтехнику: низкопольные автобусы, пассажирские трапы, противообледенительные машины, самоходные транспортеры-перегружателях и другую. Они столкнулись с тем, что получают от властей отказы в ее регистрации после перехода на электронные паспорта транспортных средств и самоходных машин, пишет «Ъ».
Правила госрегистрации в законе «О самоходных машинах и других видах техники», как выяснилось, не распространяются на спецтехнику в аэропортах, сообщило издание со ссылкой на письмо Международной ассоциации аэропортов в Минпромторг
Такая ситуация «ставит под угрозу нормальное функционирование» аэропортов, говорится в письме.
09:58 «ВКонтакте» (группа VK) запретила размещать рекламу, связанную с переездом из России, обратили внимание СМИ. Ранее маркетолог Армен Каладжян опубликовал в соцсетях скриншот из чата с техподдержкой «VK Рекламы».
Каладжян хотел запустить рекламную кампанию переводческой фирмы, которая проставляет апостили и помогает легализовать документы для учебы и бизнеса за границей. По его словам, самые востребованные страны у ее клиентов — это Китай и ОАЭ. Соцсеть ответила ему, что «на площадке недопустима реклама, связанная с получением ВНЖ, гражданства в другой стране и так далее — даже если услуги лишь косвенно связаны с переездом за границу».
В пресс-службе VK не подтвердили и не опровергли vc.ru наличие запрета на такую рекламу, а ответ техподдержки сочли «некорректным»: «Модерация VK просит корректировать рекламные посты, которые нарушают правила размещения на площадке и вводят в заблуждение пользователей. В данном случае был нарушен пункт правил 2.3 — несоответствие объявления содержанию страницы. Другие аналогичные объявления рекламодателя соответствуют правилам, были ранее одобрены и успешно рекламируются на площадке. Ответ поддержки некорректный — это человеческий фактор. Данный кейс уже разобран и исправлен специалистами поддержки».
Холдинг VK возглавляет сын замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко Владимир.
Главное на утро 7 апреля
• Прокурор запросил 25 лет колонии для политика Владимира Кара-Мурзы*.
Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года. На него завели уголовные дела о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1 УК) и о «госизмене» (ст. 275 УК).
Оппозиционер отрицает вину. За время содержания в СИЗО он потерял 17 кг, рассказала его адвокат Мария Эйсмонт.
Кроме того, по словам другого его защита Вадима Прохорова, он политик начал терять чувствительность конечностей: «Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжелейшим образом отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки. В феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза был повторно отравлен. В результате у него развилась периферийная полинейропатия — как последствие двух тяжелейших отравлений».
• На редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова* составили протокол из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» (часть 4 статьи статьи 19.34). Дело рассмотрит Басманный районный суд Москвы, обратила внимание Медиазона*.
Минюст включил Мартынова в реестр «иностранных агентов» в начале сентября 2022 года.
• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил председателя Следственного
Пригожин требует преследовать Беглова по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК), которая предусматривает до шести лет колонии. По версии Пригожина, в Санкт-Петербурге более 850 охраняемых государством объектов культуры находятся в «разрушающемся и заброшенном состоянии». В этом и виноват Беглов, считает он.
• Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, вводящий уголовную ответственность за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами. В УК РФ появится новая ст. 260.1., по которой будет грозить до 9 лет колонии со штрафом в размере до 3 млн рублей.
Депутаты хотят преследовать людей за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений с умыслом, а не по неосторожности.
Одним из авторов стал единоросс Павел Крашенинников (соавтор множества репрессивных законов последних лет). Он считает, что «в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной» — сейчас за уничтожение редких растений установлена административная ответственность.
*По версии
**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.