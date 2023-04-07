Замглавы Кировского района Новосибирска арестован

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Замглавы Кировского района Новосибирска Александра Шишкина задержали по подозрению в получении взяток. Суд уже арестовал его по ходатайству следствия.

Кировский районный суд Новосибирска отправил Александра Шишкина в СИЗО до 3 июня, сообщили в пресс-службе суда 7 апреля.

Шишкина подозревают в двух эпизодах получения взяток в крупном размере (пункт «в» ч. 5 ст. 290 УК). Он брал деньги «за действия, которые входили в его служебное положение, а также за общее покровительство», считает следствие

«В силу занимаемой должности имеет определенный авторитет, знаком со свидетелями по уголовному делу, с рядом которых поддерживает дружеские отношения, при этом одним из них заявлено о наличии опасений за свои жизнь и здоровье, оснований опасаться оказания давления, ввиду чего он отказался от проведения с Шишкиным очной ставки», — рассказали в суде.



Шишкин в должности зама главы района Андрея Выходцева курирует отделы экономического развития и трудовых отношений, потребительского рынка и защиты прав потребителей, а также земельных и имущественных отношений. Он работает замглавы с 2019 года.



Два источника Тайги.инфо связывают Александра Шишкина с экс-главой Первомайского района Виталием Новосёловым. Более того, Шишкин занимал должность, в которой перед назначением в Первомайский район был Новосёлов. В 2022 году Новосёлов, напомним, прошел в новосибирское заксобрание на довыборах по округу №4 от «Единой России».