Пьяный сибирский сержант получил 3,5 года условно за стрельбу человеку в голову

Хакасский суд признал сержанта виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. Он отделался условным сроком.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Чингиса Хомушку. Его обвиняли по пунктам «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК (нанесение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе спровоцированного им конфликта ударил потерпевшего рукояткой травматического пистолета по голове. Затем Хомушку произвел два выстрела в потерпевшего, одним из которых попал ему в голову, после чего произвел еще один выстрел в сторону убегавшего потерпевшего, не попав в него», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Хомушку к 3,5 годам условно. Решение пока не вступило в силу.