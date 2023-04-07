Пьяный сибирский сержант получил 3,5 года условно за стрельбу человеку в голову
07 Апр 2023, 06:43
Хакасский суд признал сержанта виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью. Он отделался условным сроком.
Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта Чингиса Хомушку. Его обвиняли по пунктам «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК (нанесение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе спровоцированного им конфликта ударил потерпевшего рукояткой травматического пистолета по голове. Затем Хомушку произвел два выстрела в потерпевшего, одним из которых попал ему в голову, после чего произвел еще один выстрел в сторону убегавшего потерпевшего, не попав в него», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Суд приговорил Хомушку к 3,5 годам условно. Решение пока не вступило в силу.
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