ИНВИТРО открыла 1000-й медицинский центр по программе франчайзинга

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ИНВИТРО открыла 1000-й медицинский центр по программе франчайзинга
07 Апр 2023, 07:33

ИНВИТРО, одна из крупнейших медицинских компаний в области лабораторной диагностики и медицинских услуг, открыла 1000-й медицинский офис по программе франчайзинга. Это 1921-й по счету медицинский центр ИНВИТРО, учитывая собственные центры компании.

Также недавно ИНВИТРО запустила качественно новый продукт на рынке лабораторной диагностики – медицинскую франшизу, в рамках которой партнер сможет предоставлять врачебные услуги под брендом компании. 

Теперь франчайзи смогут оказывать и лабораторные, и врачебные услуги, включая сестринские, а пациенты получить лечение «под ключ» в одном месте. Это первая подобная программа на рынке лабораторной диагностики, она уже пользуется активным спросом у действующих и новых франчайзи. 

Ожидается, что к концу года врачебные услуги будут доступны в 50% всех медицинских центров компании, включая как собственные, так и франчайзинговые.

Комментирует Надежда Сидорина, директор по франчайзингу и развитию сети, группа компаний ИНВИТРО: «Открытие 1000-го медицинского офиса по программе франчайзинга говорит о высоком доверии наших партнеров. Мы будем и дальше развиваться и поддерживать наших франчайзи. Одно из ключевых направлений в 2023 году – развитие в тех населенных пунктах и районах, где ИНВИТРО еще не представлена. Особое внимание планируем уделять развитию наших новых форматов: «Два бренда» – для коллаборации с действующими медицинскими центрами, и медицинской франшизе, которая стартовала не так давно, но уже вызывает огромный интерес у действующих и новых франчайзи. Мы убеждены, что новые форматы позволят франчайзи привлечь новых пациентов».


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ИНВИТРО открыла 1000-й медицинский центр по программе франчайзинга
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