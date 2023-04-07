Бизнесмена расстреляли на улице в Кузбассе

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Бизнесмена расстреляли на улице в Кузбассе
07 Апр 2023, 07:59

Уголовное дело об убийстве бизнесмена возбуждено в Кемеровской области. Его застрелили днем прямо на улице.

Тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в городе Осинники, сообщили в СК РФ по Кемеровской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Ведомство не приводит других подробностей. Но, по сообщениям местных пабликов, речь идет о бизнесмене Александре Каблове.

Каблова застрелили днем. На видео, которое распространил телеграм-канал Baza, заметно, что подозреваемый в костюме дорожного рабочего выбежал из машины и выстрелил мужчине в голову, после чего сел обратно и скрылся.

Александр Каблов был зарегистрирован как ИП. Кроме того, он некоторое время был учредителем ООО «Курсор» в Осинниках — следующим владельцем стал Яков Файрузов, который также возглавляет ООО «ТК „Колос“». Эта фирма, как следует из базы «Контур.Фокус», связана с двумя угольными разрезами: «Малиновский» и «Кузнецкий Южный».

В 2022 году Каблов был признан банкротом. Но в сентябре 2022-го производство было прекращено. Из документов в федеральном реестре банкротств следует, что Каблову какое-то время принадлежала территория производственной площадки на улице Гагарина в Осинниках. Также у него был магазин.


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