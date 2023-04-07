Двухлетнюю девочку зарезали в Туве

© vk.com

Маленького ребенка убили в Туве, ее тетя ранена. Под подозрение попала одна из сестер матери, которая была пьяна.

В поселке Каа-Хем под Кызылом произошло убийство двухлетней девочки. Она жила в многодетной благополучной семье с тремя братьями и сестрами. По соседству жили сестры ее матери, одна из которых и стала подозреваемой, рассказал во «ВКонтакте» и.о. вице-премьера Тувы Орлан Сарыглар 7 апреле.

«Одна из них [сестер матер] вчера пришла в дом к пострадавшим. Пьяная. Родственники попытались утихомирить ее и уложить спать, но женщина в ответ на замечания схватила нож и нанесла несколько ударов двухлетней девочке, другой сестре и себе, — уточнил Сарыглар. — Это предварительная версия. Идет следствие».



Девочку госпитализировали. Но она скончалась.

В СК РФ по Туве подтвердили возбуждение дела по пунктам «в, д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью). Подозреваемой 28 лет.

Сама нападавшая и ее раненая сестра сейчас находятся в больнице, уточнили в ведомстве.

