Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 399

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

13:40 Мобильный пункт набора в армию открыли в Новосибирске прямо на продовольственной ярмарке, передает НГС. Точку отбора на службу по контракту поставили на площади Маркса 8 апреля.

Прежде подобные объекты ставили в центре города во время провластных мероприятий, а не в левобережье на ярмарке.

12:15 Тувинское госучреждение «Тываавтодор», ответственное за ремонт дорог, отправило свои машины в зону «спецоперации». Это следует из сообщения регионального правительства о проведении акции под названием «Автопоезд», организаторы которой собирают от жителей и компаний автомобили для участия в боевых действиях в Украине.

Также машины на «спецоперацию» передали представители азербайджанской и армянской диаспор в Туве, утверждают власти.

«Участниками акции, передавшими автомобили для нужд СВО, стали такие организации, как „Восток“, „Бастион“, „Олчей“, „Бенконс“, „Ник“, „Сельстрой“, „Трансстрой“, „Суугу“, „Элита“, „Ойна“, „Дизель“, „Строй-экспресс“, „Скат“, „Каменщик“, „Угулза“, „Планета“, „ТСК“, аппарат Правительства Республики Тыва, Министерство здравоохранения Тувы, Торгово-промышленная палата „Опора России“, ГКУ „Туваавтодор“. Также к „Автопоезду“ присоединились население всех кожуунов республики, представители азербайджанской и армянской диаспоры в Туве, частное лицо Владимир Федосовский», — сказано на сайте правительства республики.

11:30 Экспорт зерна из регионов Сибири в Казахстан падает, заявила директор Алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак.

«Казахстанский „пылесос“, похоже, перестает работать и сбоит. (…) Уменьшение по Казахстану наблюдается по всем трем основным [сибирским] регионам, которые отгружали в Казахстан, уменьшение — значительное и серьезное», — сказала Шостак (цитата по «Интерфаксу»).

Новосибирская область в начале 2023 года сократила экспорт в Казахстан на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Омская область — на 49%, Алтайский край — на 31%. На этом фоне премьер- министр РФ Михаил Мишустин объявил о проекте по «увеличению поставок зерна в Китай».



Главное на утро 8 апреля

• В Госдумы внесли поправки о введении пожизненного срока за «госизмену» (ст. 275 УК). Об этом сообщил депутат нижней палаты российского парламента от «Единой России» Василий Пискарёв.

Законопроект вместе с Пискарёвым подготовили члены комитета по безопасности. Также предлагается увеличить до 20 лет максимальные сроки по статьям о совершении террористических актов (ст. 205 УК) и диверсий (ст. 281 УК), с 10 до 12 лет ужесточить наказание по статье о международном терроризме (ст. 361 УК), повысить до 7 лет минимальный порог за «содействию терроризму» (ст. 205.1 УК) и до 10 лет — за организацию террористического сообщества (ст. 205.4 УК).

• Минюст РФ внес в список «иностранных агентов» журналиста Аркадия Бабченко. Чиновники уверяют, что Бабченко собирал средства в поддержку вооруженных сил Украины, а также «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Бабченко прокомментировал решение: «Вы мне совсем семью разрушить хотите? От меня жена сейчас чуть не ушла. Лошара ты, говорит, конченный. Был в списке нормальных пацанов террористов, а попал в список фраеров деревянных, иноагентов. Тебя почему в должности понизили, говорит? Лузер ты, говорит, конченный. Ничего в жизни не добьешься. Лучшие мои годы, говорит… Ты чем, говорит, жопа кривая, занимаешься? Статейки свои пишешь? Иди, говорит, снайперские комплексы парням закупай. Пока обратно в террористы не вернешься, домой не приходи».

Журналист уехал из России еще в 2017 году.



• Прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на причастность «к финансированию вооруженных сил Украины», передает ТАСС со ссылкой на неназванных силовиков.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины», — цитирует агентство источник.

Ранее донос на Меладзе написал руководитель органищации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он утверждал, что исполнитель выступал с критикой «спецоперации».

• Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительным данным Минфина Р Ф , был исполнен с дефицитом в 2,4 трлн рублей. Закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит в размере в 2,93 трлн рублей.

Доходы бюджета сократились сразу на 21% по сравнению с январем-мартом 2022 года (до 5,6 трлн), а расходы выросли на 34% (до 8 трлн).

Показатели, по версии Минфина, в первую очередь связаны с сокращением нефтегазовых доходов из-за снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта газа. В то же время сократились и доходы не от нефтегазового сектора (на 4% по сравнению с первым кварталом 2022 года)

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.