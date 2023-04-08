Пожар произошел в общежитии в Новосибирске

Пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске. Эвакуировано девять человек.

Комната общежития загорелась в доме на улице Народная, 64 утром 8 апреля. Пожар произошел на четвертом этаже, сообщает паблик «Инцидент. Новосибирск».

По сведениям очевидцев, эвакуировано девять человек, среди которых ребенок.

В МЧС уточнили, что огонь повредил мебель и вещи в комнате. Общая площадь возгорания составила 12 кв. метров.