Пожар произошел в общежитии в Новосибирске

Пожар произошел в общежитии в Новосибирске
08 Апр 2023, 06:38

Пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске. Эвакуировано девять человек.

Комната общежития загорелась в доме на улице Народная, 64 утром 8 апреля. Пожар произошел на четвертом этаже, сообщает паблик «Инцидент. Новосибирск».

По сведениям очевидцев, эвакуировано девять человек, среди которых ребенок.

В МЧС уточнили, что огонь повредил мебель и вещи в комнате. Общая площадь возгорания составила 12 кв. метров.


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