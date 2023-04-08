Пожар произошел в общежитии в Новосибирске
Пожар произошел в многоквартирном доме в Новосибирске. Эвакуировано девять человек.
Комната общежития загорелась в доме на улице Народная, 64 утром 8 апреля. Пожар произошел на четвертом этаже, сообщает паблик «Инцидент. Новосибирск».
По сведениям очевидцев, эвакуировано девять человек, среди которых ребенок.
В МЧС уточнили, что огонь повредил мебель и вещи в комнате. Общая площадь возгорания составила 12 кв. метров.
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