Новосибирский бар признали лучшим в России

Новосибирский бар Nobody Knows I Suppose признан лучшим в России. Он выиграл национальную ресторанную премию Wheretoeat Russia в своей номинации.

Петербургский ресторан Birch стал лучшим рестораном России по версии премии Wheretoeat Russia. Список победителей опубликован на ее сайте.

Единственным рестораном не из Москвы и Петербурга в ТОП-10 стал красноярский 0.75 Please Wine & Kitchen, оказавшийся на десятом месте.

Лучшим баром признан новосибирский Nobody Knows I Suppose.

«Этот не первая премия у этого самобытного завершения. В прошлом году, например, они стали лучшим баром Сибири у того же WhereToEat. И вот теперь признание на национальном уровне», — напомнил в своем телеграм-канале новосибирский журналист Стас Соколов.

«Вдохновленный закоулками портового Лиссабона, бар Nobody Knows I Suppose спрятан в одной из подворотен Новосибирска. Простая формула из портвейна, смешанных напитков и винила, где меню разрабатывается заново каждую неделю: пять коктейлей и два блюда», — говорится на сайте Nobody.

Заведение известно тем, что не имеет официального адреса — попасть туда можно, например, если кто-то из знакомых там уже был и укажет вам верное направление.