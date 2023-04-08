Новосибирский бар признали лучшим в России

08 Апр 2023, 07:54

Новосибирский бар Nobody Knows I Suppose признан лучшим в России. Он выиграл национальную ресторанную премию Wheretoeat Russia в своей номинации.

Петербургский ресторан Birch стал лучшим рестораном России по версии премии Wheretoeat Russia. Список победителей опубликован на ее сайте.

Единственным рестораном не из Москвы и Петербурга в ТОП-10 стал красноярский 0.75 Please Wine & Kitchen, оказавшийся на десятом месте.

Лучшим баром признан новосибирский Nobody Knows I Suppose.

«Этот не первая премия у этого самобытного завершения. В прошлом году, например, они стали лучшим баром Сибири у того же WhereToEat. И вот теперь признание на национальном уровне», — напомнил в своем телеграм-канале новосибирский журналист Стас Соколов.

«Вдохновленный закоулками портового Лиссабона, бар Nobody Knows I Suppose спрятан в одной из подворотен Новосибирска. Простая формула из портвейна, смешанных напитков и винила, где меню разрабатывается заново каждую неделю: пять коктейлей и два блюда», — говорится на сайте Nobody.

Заведение известно тем, что не имеет официального адреса — попасть туда можно, например, если кто-то из знакомых там уже был и укажет вам верное направление.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Не забудьте взять с собой линейку
Вера Ганзя
Прежде, чем пойти по грибы, надо уточнить, какие из них занесены в Красную книгу. Диаметр шляпки грибов, которые вы собираете, ограничен.
Последние материалы
08 Апр, 09:03
Музей снесли в Новосибирске, чтобы выстроить его заново вокруг космического корабля
08 Апр, 07:54
Новосибирский бар признали лучшим в России
08 Апр, 06:38
Пожар произошел в общежитии в Новосибирске
08 Апр, 05:46
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 399
07 Апр, 11:29
«Красота захватит мир». Розовые, феминные и тотальные инсталляции томских художниц
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования