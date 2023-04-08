Музей снесли в Новосибирске, чтобы выстроить его заново вокруг космического корабля

Здание городского музея Кондратюка в Новосибирске, которому почти 100 лет, снесли. Его хотят полностью перестроить.

«Приступили к реконструкции здания музея Кондратюка. Его демонтируют до основания, а на этапе возведения стен установят спусковой аппарат класса „Восток“», — сообщили в пресс-центре мэрии.

Здание на улице Советская, 24 уже полностью снесено. Дом был построен в 1924 году. Он связан с деятельностью одного из основоположников отечественной космонавтики Юрия Кондратюка (Александра Шаргея), жившего и работавшего в Новосибирске в 1927—1930 годах.

При этом Кондратюк работал в Новосибирске на предприятии «Хлебопродукт», а в 1930-м его и нескольких сотрудников арестовали по обвинению «во вредительстве» из-за строительства элеватора в Камне-на-Оби. Ему вменили ошибки при проектировании, заявив, что строение развалится, но онно простояло до середины 1990-х. Кондратюка приговорили к трем годам лагерей, но в итоге его привлекли к работе в специализированном бюро для инженеров-заключенных в Новосибирске. Он занимался горношахтным оборудованием. Погиб в 1942 году на фронте. Реабилитирован только в 1970 году.

В доме на Советской в 1993 году открыли муниципальный Научно-мемориальный центр имени Кондратюка. С 2010 года на его на базе работал действует Музей города Новосибирска.

После сноса власти обещают восстановить облик здания таким, «каким он был при Кондратюке». Работы оцениваются в 190 млн рублей.

«На моменте возведения стен будет установлен спускаемый аппарат класса „Восток“, который был в космосе: его диаметр два метра, масса около тонны. Еще мы найдем место уникальной книге — она побывала на международной космической станции — репринтное издание книги, подаренной Кондратюком Циолковскому», — рассказала директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Планируется, что здание закончат в декабре 2024 года.