Авиарейсы задержаны в Красноярском крае и Кузбассе

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Авиарейсы задержаны в Красноярском крае и Кемеровской области. Прокуратура начала проверки.

«В аэропортах Норильска и Красноярска по причине позднего прибытия воздушных судов, в аэропорту Кемерова в связи неблагоприятными погодными условиями задерживается выполнение рейсов авиакомпаниями „Аэрофлот“ сообщением Кемерово-Москва и „Нордстар“ сообщением Красноярск-Норильск и в обратном направлении с максимальной продолжительностью около 8 часов» — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Ведомство объявило «надзорные мероприятия».