ЖК «Расцветай на Красном» загорелся в Новосибирске

ЖК «Расцветай на Красном» загорелся в Новосибирске
09 Апр 2023, 08:27

Строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном» загорелось в Новосибирске утром 9 апреля. Огнем на 16 этаже повреждены утеплитель и строительные материалы.

Пожар в строящемся ЖК «Расцветай на Красном» произошел около 7 утра 9 апреля. Об инциденте сообщил паблик АСТ-54. Там же опубликовано видео с места происшествия.

Полностью пожар был потушен в 08:33. Поврежден утеплитель, строительные материалы, опалубка.

Жилой комплекс «Расцветай на Красном» — один из крупнейших проектов, реализуемых в Новосибирске, сообщается на сайте строительной компании. Он расположен в 5 минутах пешком от станции метро «Заельцовская» и площади Калинина — крупной транспортной и инфраструктурной развязки города. Владельцем компании СЗ «Расцветай на Красном» является экс-депутат новосибирского заксобрания Владислав Савельев. Это брат депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

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