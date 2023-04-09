«У учителя сын на СВО»: СК проверяет кадры с избиением детей учительницей в Туве

© кадр из видео
«У учителя сын на СВО»: СК проверяет кадры с избиением детей учительницей в Туве
09 Апр 2023, 09:46

Следователи проверяют информацию «о совершении противоправных действий в отношении двух учащихся» одной из школ Тувы, сообщает СК региона. Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где учитель бьет и выкручивает уши воспитанникам. В школе охарактеризовали женщину положительно, отметив, что у человека тревожная ситуация: «сын находится на СВО и неделю на связь не выходит». Кроме того, учителей не хватает.

После появления в соцсетях видео, где учитель явно наказывает двоих учеников при помощи рукоприкладства, СК по Туве начал процессуальную проверку.

«В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении — дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении следствия.

В ролике под смех за кадром — снимает кто-то из присутствующих — женщина в школьном классе бьет одного из мальчиков, а другого хватает за уши.

Директор школы Кызыла, где произошел инцидент, Наталья Заболотнева прокомментировала происходящее изданию «Подъем».

«Прошла служба примирения. Родители попросили только учителя отстранить, потому что если дети издевались, теперь не хотят, чтобы учитель еще пострадал. Учитель написала заявление по собственному желанию, но у нее еще есть две недели, может отозвать, — сообщила она. — Дети попросили прощения за то, что они провоцировали учителя».

По информации директора, у учителя сын находится на СВО и неделю на связь не выходит: «Тревожная ситуация такая у человека, переживает».

Преподавательницу она назвала очень доброй и порядочной, а детей на видео она просто «потрепала».

«Она уже на пенсии, учителей в школе нет, она ходит работает. 65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. А это учитель родного языка, родноведов вообще нет. Высокие показатели, учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала, советской закалки», — добавила Заболотнева. 


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Не забудьте взять с собой линейку
Вера Ганзя
Прежде, чем пойти по грибы, надо уточнить, какие из них занесены в Красную книгу. Диаметр шляпки грибов, которые вы собираете, ограничен.
Последние материалы
09 Апр, 15:22
Подростки пытались поджечь девушку и ребенка под Новосибирском
09 Апр, 14:01
Красноярский губернатор поблагодарил президента за побег сына из-под ареста в Италии
09 Апр, 13:16
Строительство станций метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» в Новосибирске обойдется в 14 млрд
09 Апр, 10:53
Огонь перешел на поселок после отжига сухой травы в Бурятии. Власти проверяют на халатность
09 Апр, 09:46
«У учителя сын на СВО»: СК проверяет кадры с избиением детей учительницей в Туве
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования