«У учителя сын на СВО»: СК проверяет кадры с избиением детей учительницей в Туве

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Следователи проверяют информацию «о совершении противоправных действий в отношении двух учащихся» одной из школ Тувы, сообщает СК региона. Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, где учитель бьет и выкручивает уши воспитанникам. В школе охарактеризовали женщину положительно, отметив, что у человека тревожная ситуация: «сын находится на СВО и неделю на связь не выходит». Кроме того, учителей не хватает.

После появления в соцсетях видео, где учитель явно наказывает двоих учеников при помощи рукоприкладства, СК по Туве начал процессуальную проверку.



«В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении — дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — говорится в сообщении следствия.

В ролике под смех за кадром — снимает кто-то из присутствующих — женщина в школьном классе бьет одного из мальчиков, а другого хватает за уши.

Директор школы Кызыла, где произошел инцидент, Наталья Заболотнева прокомментировала происходящее изданию «Подъем».

«Прошла служба примирения. Родители попросили только учителя отстранить, потому что если дети издевались, теперь не хотят, чтобы учитель еще пострадал. Учитель написала заявление по собственному желанию, но у нее еще есть две недели, может отозвать, — сообщила она. — Дети попросили прощения за то, что они провоцировали учителя».

По информации директора, у учителя сын находится на СВО и неделю на связь не выходит: «Тревожная ситуация такая у человека, переживает».

Преподавательницу она назвала очень доброй и порядочной, а детей на видео она просто «потрепала».

«Она уже на пенсии, учителей в школе нет, она ходит работает. 65 лет, вы понимаете? Посмотрите на Байдена. А это учитель родного языка, родноведов вообще нет. Высокие показатели, учитель, который имеет награды, всю жизнь отработала, советской закалки», — добавила Заболотнева.