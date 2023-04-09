Огонь перешел на поселок после отжига сухой травы в Бурятии. Власти проверяют на халатность

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Огонь перешел на поселок после отжига сухой травы в Бурятии. Власти проверяют на халатность
09 Апр 2023, 10:53

Отжиг сухой травы закончился пожаром в селе Солонцы в Бурятии — огонь перешел на участки жилых домов и постройки. Людям обещают помочь — выплатой в 10 тыс. рублей и с восстановлением сгоревшего имущества. В ситуации региональные власти обвиняют местных чиновников и жителей. После попадания материалов в СМИ историей заинтересовался Следственный комитет, ﻿увидевший признаки халатности.

Жители села Солонцы Тарбагатайского района Бурятии пожаловались журналистам на пожар, возникший после организованного властями отжига сухой травы. В итоге — сгоревшие заборы, бани, сараи и заготовленные на зиму дрова.

«Секунда делов. Огонь перекидывается с ветки кустов на заборы и очень всё быстро произошло. У нас около забора была поленница дров, которые мы купили буквально, чтобы отапливаться зимой, в деревне же живём, отопление печное. Дрова подсохли, и всё загорелось очень быстро. Сгорели дрова, три машины дров, и постройки: сараи, заборы самое главное сгорели. Чудом, благодаря соседям и людям, удалось отстоять жилой дом», — рассказала местная жительница Ольга Медведева «Тивикому».

По словам руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС Евгения Радикальцева профилактический отжиг травы проводился под присмотром местной добровольной пожарной команды и профессиональных огнеборцев. Всё закончилось благополучно, но спустя время огонь вновь разгорелся.

«Данная ситуация сложилась из-за того, что, как и администрация сельского поселения своевременно не организовала выполнение правил пожарной безопасности таких, как уборка сухой травы и внутри населённого пункта, и на прилегающей территории. Не была проложена минерализованная полоса. Об этом мы говорим ещё с осени прошлого года. Также, я думаю, вина есть и жителей села Солонцы, которые, может, не все, но часть из них тоже не убрали свои домовладения от сухой травы и также прилегающею территорию», — сказал руководитель агентства ГО и ЧС региона Евгений Радикальцев.

Глава района Владимир Смолин пообещал помочь жителям с дровами и пиломатериалами. Кроме того, пострадавшим положена выплата в 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.

После того, как история разошлась по телеграму, отреагировал Следственный комитет.

«В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере противопожарной безопасности населения обязанности по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов определенной ширины возлагаются на администрации поселений. Таким образом, в указанных публикациях содержатся сведения о халатности должностных лиц органов местного самоуправления. По данному факту Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, определен ущерб, причиненный гражданам, после чего действиям (бездействию) должностных лиц будет дана объективная правовая оценка», — прокомментировали в ведомстве.


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