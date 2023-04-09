Строительство станций метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» в Новосибирске обойдется в 14 млрд

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Стоимость строительство станций метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» на Ленинской линии Новосибирского метрополитена оценивается в 14 млрд рублей. Ранее власти заявляли о приоритете строительства Дзержинской линии метро.

Продолжение строительства Ленинской линии от станции метро «Площадь Маркса» предусмотрено Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска и подразумевает строительство транспортно-пересадочного узла на «Троллейной», пишет РБК Новосибирск со ссылкой на мэрию.



Изданию сообщили, что строительство станций метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» оценивается в 14 млрд рублей.

Мэрией Новосибирска в бюджете 2023−2024 годов заложены средства на проектирование развития метро. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев в марте объяснял приоритет строительства в направлении от «Березовой рощи» и «Золотой нивы» до станции «Гусинобродская» причинами технического характера. Актуализация имеющегося проекта потребует порядка 650 млн рублей.

Тогда на заседании в заксобрании депутат Роман Яковлев заявил, что в 2022 году новосибирцы во время опроса высказались за приоритетность строительства метро до площади Станиславского и дальше, по направлению к «Чистой слободе».

«Мы видим заинтересованность населения в строительстве Ленинской линии. Но на сегодня нужны наименьшие затраты, чтобы решить вопрос строительства метро в Дзержинском направлении», — говорил Васильев.

Перевозка пассажиров в новосибирском метро в 2022 году составила 77,3 млн человек (в 2021 году — 75,3 млн человек). Доля пассажиров, пользующихся услугами метрополитена, в общем объеме городских перевозок составила 28,8%; в перевозках, осуществляемых только муниципальным транспортом — 48,9%.