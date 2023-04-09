Подростки пытались поджечь девушку и ребенка под Новосибирском

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В Новосибирской области жительница пожаловалась на подростков, которые чуть не подожгли ее с младшим братом. Дети используют для этого дезодорант и зажигалку. Полиция заявила, что проверяет информацию.

Как рассказала в паблике «Краснообск-Васхнил» пользовательница по имени Екатерина Бушуева вечером 8 апреля она сделала замечание подросткам, которые брызгали в прохожих дезодорантом около магазина. Вскоре, уже около другого магазина, ее встретила толпа подростков, которые «начали наезжать и угрожать». Один из них держал в руках, помимо дезодоранта, зажигалку.



«Направили огонь в лицо мне и моему младшему брату. При попытке зафиксировать их лица на видео, начали кидаться с кулаками. Девочка стояла и била по рукам, в итоге на руках у меня царапины. Ничем разговор не закончился, я догнала этих подростков, чтобы передать их сотрудникам, так как здесь уже не просто хулиганство, а они могли поджечь лицо и одежду мне и ребенку. Девочка начала вырываться, а мальчик, который сопровождал ее, продолжал направлять огонь в мою сторону», — написала Бушуева.

Подростка комментаторы опознали как учащегося седьмого класса одной из местных школ.

В полиции заявили, что по происшествию в Краснообске подано заявление, устанавливаются обстоятельства и причастные.