Новосибирские власти наградят «киберпатриотов»

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Госучреждение «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» в Новосибирской области объявило конкурс на закупку наградной продукции для участников соревнований проекта «Киберпатриот». Их ждут медали и кубки.

Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области закупает наградную продукцию для участников соревнований проекта «Киберпатриот».



Начальная цена на торгах — около 48 тыс. рублей. Закупка проводится за счет областного бюджета в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Новосибирской области» (Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку курсантов военно-патриотических клубов и сохранение памяти о защитниках Отечества).

Победитель должен будет поставить три вида кубков с металлической чашей (по четыре штуки), три вида медалей (по 18 штук), 54 ленты и тематических наклейки, а также 12 наград из оргстекла.

В ноябре 2022 года областные власти заявили, что регион присоединяется ко всероссийскому движению «Киберпатриот». Сообщалось о намерении создать филиалы движения в вузах и школах, о планах на развитие киберспорта и спортивного программирования, проведение соревнований и формирование сборных команд для Вооруженных сил России по компьютерному спорту.

На сайте одноименного движения указывается, что организаторами выступают Департамент информационных систем Министерства обороны РФ и Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ.