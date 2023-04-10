Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 401

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

16:17 В Томске отменяют концерт певца Ярослава Евдокимова, родившегося в Украине. Его имя исчезло из афиши Томской филармонии после того, как телеграм-канал «Милый Томск» Василия Шипилова опубликовал анонимный донос на Евдокимова. Но объявление о концерте доступно в кэше гугла.

«Получить комментарий в кассах филармонии и у директора — не удалось. На телефонные звонки никто не отвечает», — теперь пишет тот же «Милый Томск».

В качестве «доказательства» антивоенной позиции Евдокимова к посту было приложено его интервью, опубликованное еще в 2019 году, в котором он комментировал действия Кремля в Украине еще 2014-го года. Позже он пояснял свои слова «Белорусскому партизану», кусок «про Россию и Украину просто вырвали из контекста».

Евдокимов родился в украинском Ровно — народный артист Беларуси и заслуженный артист РФ.

16:08 Депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин («ЕР») предложил разблокировать твиттер в РФ. Он прокомментировал информацию о том, что соцсеть сняла ограничения с аккаунтов, связанных с российскими властями, и стала их рекомендовать и показывать в поисковой выдаче (в том числе аккаунты МИД и Минобороны).

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства, — написал Горелкин в своем телеграм-канале. — Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России».

Твиттер был заблокирован в РФ после начала «спецоперации».

15:38 Мобильный пункт набора в армию по контракту открыли на новосибирском железнодорожном вокзале, сообщил Тайге. инфо читатель.

«На экране показывают [БМПТ] „Терминатор“. И играет „Ты морячка, я моряк“. Такое веселье», — отметил очевидец.



Прежде мобильный пункт набора в ВС РФ уже появлялся на новосибирском вокзале 23 феврале 2023 года, в выходной. А в начале апреля такой же пункт открыли на ярмарке в левобережной части города.





15:08 Глава Северной Осетии, бывший сибирский полпред Путина Сергей Меняйло подтвердил факт издевательств в отношении мобилизованных со стороны командования в одном из полком на Херсонском направлении.

«Вчера поздно ночью ко мне обратилась Вера Борисовна Адаева. Рассказала, что ей стало известно об издевательствах в отношении мобилизованных. Опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на Херсонском направлении, совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными. В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств», — рассказал Меняйло в своем телеграм-канале.

«Даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы», — считает Меняйло.



Видео издевательств опубликовала Baza. На них сослуживцы мужчину жестоко избивают мужчину ногами в голову и унижают его. Один из них говорит: «Слышь, ты звонишь своему командиру и покупаешь мне новый спальник». Жертва обращается к нападавших: «Антоха» и «Лёха».

14:50 Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным 27-летнего старшего сержанта Росгвардии Романа Насрыева и 37-летнего старшину МЧС Алексея Нуриева виновными в попытке поджога военно-учетного стола в здании администрации города Бакал. Об этом сообщает «ЕАН».

Мужчин приговорили к 19 годам колонии строгого режима, из которых первые четыре года они должны провести в тюрьме. Оба также будут лишены званий.

Насрыева и Нуриева судили по пункту «а» ч. 2, ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением опасных веществ). Хотя в результате их действий загорелся только линолеум на площади 3 кв. метра, а очаг потушила женщина-сторож.

Оба подозреваемых признали факт поджога, однако отвергли обвинения в терроризме и обучении ему. Насрыев говорил, что он не хотел причинить никому вред: «Я всего лишь хотел показать, что в нашем городе есть несогласие с мобилизацией и „специальной военной операцией“. Хотел таким образом донести свою позицию несогласия, хотел, чтобы мой голос был услышан».

14:30 Патриарх Русской православной церкви Кирилл уверяет, что «Россия не стремится захватывать другие страны» и ведет боевые действия «против мироправителей тьмы века сего».

«Нынешняя наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Говорю об этом смело, с полной уверенностью в том, что Россия — на стороне света, — сказал Кирилл „участникам трапезы после литургии в храме Христа Спасителя“, передает его пресс-служба. — И это можно с легкостью доказать, потому что Россия не стремится стать богаче, не стремится захватить другие страны, не стремится кого-то себе подчинить. Россия просто стремится сохранить свою самобытность, свою веру, свою систему ценностей».

Кирилл уверяет, что действия Кремля в Украине — это «отстаивание своей веры, своей нравственной системы ценностей».

«Ложная дипломатия эпохи разрядки ушла. Ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало ясно, что ничего общего уже нет, все это и привело к военному противостоянию», — также сказал Кирилл.

14:00 Сотрудники сайта ZabNews уволились из издания. «Четверо сотрудников редакции ZabNews написали заявления на увольнения. Был это сговор, саботаж или бойкот, мне неизвестно», — утверждает гендиректор ZabNews Екатерина Мизельковская.

Заявление на увольнение написали четверо — Артем Сазонов, Николай Шевченко, Анастасия Раевская и главный редактор издания Варвара Лебедева, пишет «Чита.ру». В марте издание покинуло еще двое — Елизавета Медведкина и Руслан Симушин.

В феврале с поста гендиректора ZabNews ушел Андрей Коптеев, следом — предыдущий главред Юлия Скорнякова.

«Несмотря на нашу любовь к ZabNews, мы ушли, потому что не можем смириться с отношением нового руководства компании к каждому из нас, вмешательством в редакционную политику, обесцениванием труда журналиста, — рассказала последний главред издания Варвара Лебедева. — Последней каплей, как это ни иронично, стали деньги. Несмотря на то что нам на словах обещали не менять зарплатную схему по крайней мере в марте, мы получили заметно меньшие суммы, чем обычно, несмотря на выполненный план по прочтениям. Уволившимся ранее сотрудникам выплатили почти вполовину меньше, чем подсчитала по итогам работы я, причем меня поставили перед фактом, аргументируя: „Не считаю логичным платить“».

ZabNews появился в 2019 году. Учредитель издания — Иван Неронов. Ему, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит зарегистрированное в подмосковной Балашихе ООО «Современные рекламные системы».

11:30 Читинский гарнизонный военный суд приговорил рядового ВС Р Ф Романа Евдокимова к 7 годам колонии строго режима за «дезертирство» в условиях ведения боевых действий (ч. 3 ст. 338 УК). Об этом сообщили в пресс-службе военных судов Сибири.



Утверждается, что мужчина оставил воинскую часть 24 ноября 2022 года. Его задержали 13 января 2023-го. Был ли мужчина мобилизованным, призывником или контрактником, не уточняется.

Приговор вынес судья Александр Жданович, говорится в карточке дела.

11:15 «Единая Россия» попросила жителей Бердска скинуться на машину для мобилизованных. «Местным отделением партии инициирован сбор денежных средств на приобретение автомобиля УАЗ для мобилизованных бердчан с разведывательной роты 1436 полка для выполнения служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции, — сказано в сообщении во „ВКонтакте“. — Подходящий автомобиль уже найден и даже внесен залог. Полная стоимость автомобиля составляет 660 тыс. рублей».

Обращение подписано и.о. главы местного отделения, спикером горсовета Владимиром Голубевым. Он — брат известного авторитетного бизнесмена Виктора Голубева.

Напомним, что «ЕР» — партия власти в РФ и, например, ответственна за принятие бюджета страны. В бюджете РФ на 2023 года расходы на «оборону» и «безопасность» запланированы на уровне более 9 трлн рублей (рост на 6,5% и 58% соответственно). Это почти втрое больше, чем объем планируемых трат на всю национальную экономику.

11:00 Россияне пропивают детские пособия, признал депутат Госдумы РФ от Забайкалья Андрей Гурулёв («Единая Россия»). Об этом он поговорил с представителями власти и активом Карымского района края.

«Острую достаточно проблему затронули: есть ситуации, когда в некоторых неблагополучных семьях родители пропивают разные соцвыплаты, положенные детям. Это вопрос не только Карымского района, такое встречается по всему краю. Во многих регионах России есть отработанные инструменты и механизмы для борьбы с этой заразой, я постараюсь руководство нашего заксобрания с нужными людьми состыковать, чтобы опыт внедрить», — написал Гурулёв в своем телеграм-канале.

Главное на утро 10 апреля



• Мосгорcуд отменил международный розыск Александра Дагуцы, подозреваемого в незаконном выводе за границу 24 млн долларов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Он находился под подпиской о невыезде, но прямо во время суда он сбежал. Затем он передал судье Лефортовского райсуда Москвы Елене Галихановой письменное заявление, в котором попросил «приостановить процесс» в связи с его участием в «спецоперации».

Гособвинение записка не впечатлила и оно добилось объявления мужчины в международный розыск, пишет «Ъ». Но адвокат Дагунца Олег Целипоткин подал апелляцию в Московский городской суд, утверждая, что подзащитный служит стал водителем-гранатометчиком второго разряда самоходно-артиллерийской батареи усиления противодиверсионной борьбы 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего полка и якобы уже получил «ведомственную медаль „Генерал армии Маргелов“».

В апелляции суд отменил постановление Лефортовского райсуда о розыске и заочном аресте.

• Полиция Армении задержала 23-летнего россиянина Юрия Т., которого в РФ разыскивают по подозрению в дезертирстве, сообщается на сайте МВД Армении.

Молодого человека обнаружили 7 апреля на улице Нар-Доса в Ереневане и увезли в ОВД «Марашское». Армянская полиция утверждает, что его разыскивают московские силовики, и информацию о его задержании передали «инициатору розыска и прокуратуре».

• Изображение распятого Христа в окружении двух военнослужащих появилось в Санкт-Петербурге. Художник Вано Богомаз рассказал, что использовал для коллажа изображения из сети и репродукции картины Диего Веласкеса «Распятие Христово».

В описании работы Богомаз привел цитату Иисуса на кресте: «Прости им, ибо не ведают что творят». «Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло», — отметил художник.

Фото SOTA

• Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Министерство иностранных дел России начали публичный спор об объемах российской поддержки стран Африки. Бизнесмен считает, что РФ не помогает континенту должным образом, а МИД в ответ перечислил список мепроприятий, посвященных африканской повестке.

«Там, где находятся подразделения ЧВК „Вагнер“, мы сталкиваемся с колоссальными трудностями при взаимодействии с МИДом, с Министерством обороны, и с другими ведомствами. Американцы, французы и другие игроки на Африканском континенте ведут себя в разы, в десятки, в сотни раз более активно, чем ведем себя мы, — отметил Пригожин. — <…> Посмотрите на ту же самую Ливию, где взаимоотношения с Россией были на высочайшем уровне еще два года назад. На сегодняшний день ситуация ушла в полную, тотальную депрессию. Ливийцы приходят и задают вопрос: „Где вы, русские? Куда вы делись?“»

МИД же лишь назвал международные мероприятия, в которых примут участие российские делегации. В конце написав, что по версии ведомства, «поссориться не получится».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.