Жители Алтайского края пригрозили Путину зарезать коров, если он не вмешается в регулирование цен на молоко

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Митинг с требованием повысить закупочные цены на молоко у населения прошел в Алтайском крае. Половина всего молока в регионе производится в подсобных хозяйствах, но в 2023 году цены на скупку сырья у жителей резко снизились. При этом федеральное правительство знало о проблеме.

Жители сел Алтайского края вышли на митинг в Новичихинском районе. Они обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием обратить внимание на проблему регулирования закупочных цен на молоко у населения.

В марте 2023 года закупочные цены рухнули с 22 до 19 рублей за литр. В апреле падание продолжилось, в некоторых районах — до 15 рублей.

«Мы как никогда нуждаемся в поддержке, но этого руководство региона не в силах обеспечить. Снижение закупочных цен наносит ущерб представителям крестьянских и личных подсобных хозяйств. В условиях снижения цен мы оказались нерентабельными, ведь стоимость кормов, ветуслуг и прочего продолжает расти. Если ситуация не будет взята под контроль, мы будем вынуждены зарезать поголовье (для деревни содержание коров — это единственный гарантированный способ выживания). Зачастую, другой возможности заработать просто нет», — отмечается в обращении.

Участники митинга напомнили, что половина населения края — это сельские жители.

По оценке депутата барнаульской гордумы от КПРФ Юрия Красильникова, на акцию собрались более 200 человек. На митинг приехали жители 10 районов, уточнила депутат Госдумы Мария Прусакова (КПРФ).

Обращение жителей адресовано Путину, но федеральные власти уже некоторое время точно знают о проблеме. Депутат Госдумы Прусакова обращалась и к премьеру Михаилу Мишустину, и поднимала вопрос на аграрном комитете Госдумы.