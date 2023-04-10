Несовершеннолетняя умерла от алкогольного отравления в Забайкалье

10 Апр 2023, 06:43

Девушка-подросток найдена мертвой в одном из забайкальских поселков. Она могла скончаться из-за алкоголя.

15-летняя девушка отмечала день рождения 6 апреля вместе со знакомыми в поселке Дарасун Карымского района. Она выпила крепкого алкоголя, вечером ей стало плохо, а на следующий день она умерла, сообщили в СК РФ по Забайкалью 10 апреля.

«По предварительным данным, смерть девушки наступила от отравления алкоголем, — отметили в ведомстве. — Следователи назначили проведение судебной медицинской экспертизы. Допрошены родственники погибшей, ее друзья и сверстники».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).


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