Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области

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Маленький ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области. Еще один ребенок пострадал.

Частный двухквартирный дом загорелся в селе Северо-Татарское. Погиб ребенок 2021 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области 10 апреля.



«Женщина 1998 года рождения и ребенок 2019 года рождения получили отравление продуктами горения, госпитализированы», — рассказали в МЧС

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Прокуратура начала проверку, отметили в пресс-службе ведомства.