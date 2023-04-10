Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области

© t.me/prokuratura_nso
Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области
10 Апр 2023, 07:45

Маленький ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области. Еще один ребенок пострадал.

Частный двухквартирный дом загорелся в селе Северо-Татарское. Погиб ребенок 2021 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области 10 апреля.

«Женщина 1998 года рождения и ребенок 2019 года рождения получили отравление продуктами горения, госпитализированы», — рассказали в МЧС

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Прокуратура начала проверку, отметили в пресс-службе ведомства.


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