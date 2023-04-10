Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области
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Маленький ребенок погиб при пожаре в Новосибирской области. Еще один ребенок пострадал.
Частный двухквартирный дом загорелся в селе Северо-Татарское. Погиб ребенок 2021 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области 10 апреля.
«Женщина 1998 года рождения и ребенок 2019 года рождения получили отравление продуктами горения, госпитализированы», — рассказали в МЧС
По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Прокуратура начала проверку, отметили в пресс-службе ведомства.
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