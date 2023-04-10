Погибших в «спецоперации» жителей Тувы похоронили в Новосибирске. Родственников могли не оповестить о гибели

© t.me/new_tuva

Родственники жителей Тувы, погибших в «спецоперации» в Украине, узнали о смертях только после фотографий их могил на кладбище в Новосибирске, утверждают телеграм-каналы. Тайга.инфо подтвердила сведения и выяснила, что речь может идти об убитых заключенных. Среди них тезки рецидивистов и отца-одиночки.

Могилы тувинских участников «спецоперации» нашли в Новосибирске, сообщил телеграм-канал «Новая Тыва». Он утверждает со ссылкой на тувинские паблики в мессенджере Viber, что родственники похороненных не были оповещены о гибели солдат.



«В этих группах [в Viber] люди пишут, что родственники погибших были не в курсе не то что этих похорон, даже самого факта смерти этих солдат», — заметила «Новая Тыва», опубликовавшая пять крестов с именами, фамилиями и отчествами.

Тайга.инфо смогла подтвердить, что как минимум четыре из пяти захоронений с фотографий находятся на Гусинобродском кладбище Новосибирска.

Пользователи обратили внимание, что венки на могилах похожи на те, что ставит своим наемникам ЧВК «Вагнер». Как выяснила редакция, тезки большинства из тех, чьи фамилии написаны на могильных крестах, были заключенными.

Например, полный тезка Чечен-оола Эрелчина был пять раз судим по статьям о наркотиках, кражах, мошенничестве и разбое (ст. 228, 158, 159 и 162 УК). Последний приговор был вынесен в феврале 2022 года. Дзун-Хемчикский райсуд Тувы приговорил Эрелчина к 3,5 годам колонии строгого режима за разбойное нападение: его признали виновным в том, что он пьяным похитил у пожилого мужчины телефон Мicromax, угрожая тому кухонным ножом.

Тезка еще одного похороненного — Чараш-оол Монгуша — в июне 2020 года получил 3 года колонии общего режима за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК).

На одном из крестов написано «Ондар Херел Каадырович». Херел Ондар был четырежды судим по 11 эпизодам краж. Пятый приговор в его отношении вынес Дзун-Хемчикский райсуд в конце 2021 года, приговорив мужчину по совокупности к 5 годам колонии особого режима.

Ондар говорил следствию, что решил похитить соседский автомобиль Volvo 1997 года выпуска, чтобы разобрать его на детали, продать и купить себе еды. Известно, что у него были жена и маленький сын, причем на момент приговора в 2021-м мать ребенка сидела в колонии.

«По характеру он трудолюбивый, никогда без дела не сидит, зарабатывает работами по найму, спиртное не употребляет, им материально всегда помогает, — говорила сестра Ондара суду. — Брат проживал с трехлетним сыном, он единственный родитель, мать отбывает наказание».

Еще двоих из пяти тувинцев, имена которых обнаружены на могильных крестах в Новосибирске, не удалось верифицировать по сайтам судов: Артёма Николаевича Ыппына и Алдын-Херела Александровича Тостана. При этом известно, что в марте 2023 года Кызылский горсуд вынес решение в отношении Танаа-Херела Александровича Тостана по делу об убийстве (ст. 105 УК) — его приговорили к «принудительным мерам медицинского характера», но вердикт изменен в апелляции.

Отметим, что на опубликованных «Новой Тывой» фотографиях видно, что свежих могил с однотипными крестами существенно больше пяти. На некоторых нет венков ЧВК «Вагнер» — только российские триколоры.

Кроме того, в Новосибирской области размещали мобилизованных жителей Тувы. Они базировались в лагере «Гренада» под Бердском. Причем призванных из остальных регионов располагали в других местах. Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел два уголовных дела убийствах, совершенных тувинскими мобилизованными.

Тайга.инфо