Власти купили для новосибирских сирот жилье без воды, тепла и света

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Власти купили для новосибирских сирот жилье без воды, тепла и света
10 Апр 2023, 14:11

В Новосибирской области чиновники приняли в эксплуатацию жилье для сирот без электричества, воды и тепла. Под подозрение попал замглавы Здвинского района.

В октябре 2022 года чиновники администрации Здвинского района подписали разрешение на ввод в эксплуатацию трехквартирного жилого дома для сирот в Здвинске.

«Объект не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: не функционировала система отопления, искусственного освещения, вентиляции, водоотведения, о чем было известно сотрудникам администрации района», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет утверждает, что разрешение на ввод эксплуатацию подписали «неустановленные лица» из числа сотрудников районной администрации. При этом областная прокуратура указала, что документы подписал замглавы района и дело возбуждено именно в его отношении.

«Совместно с членами комиссии он утвердил акты и заключения об оценке приобретенных квартир с указанием выводов об их надлежащем состоянии. Однако граждане, для которых администрация района купила жилые помещения, заселиться и проживать в них не смогли, поскольку отсутствовали электричество, вода и тепло. Зимой в квартирах промерзли двери, окна, стены», — отметили в прокуратуре.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 286 УК (превышение полномочий).

Администрацию Здвинского района возглавляет Михаил Колотов. В 2020 год его переназначили по представлению конкурсной комиссии, половину которой представлял губернатор Андрей Травников.


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