Кузбасский подросток зарезал 83-летнего пенсионера за отказ дать ему денег

11 Апр 2023, 05:25

Молодого человека подозревают в убийстве пенсионера в Кемеровской области. Пожилой мужчина, по версии следствия, отказался дать денег внуку своей сожительницы.

16-летний житель Прокопьевска попросил денег у 83-летнего сожителя своей бабушки. Тот отказался, рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Тогда молодой человек напал на пенсионера с ножом и нанес ему «множественные удары в область головы, лица и шеи», считает следствие. Мужчина погиб на месте.

«После убийства подросток похитил принадлежавшие престарелому мужчине денежные средства в сумме более 11 тыс. рублей и покинул место происшествия, отправившись к соседям, которым рассказал о случившемся», — утверждают в СК.

Уголовно дело возбуждено по фактам убийства (ч. 1 ст. 105 УК) и хищения денег.


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