Сибирские аграрии на фоне санкций массово отказываются от закупки сельхозтехники

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Спрос российских фермеров на новую агротехнику сократился почти на четверть, следует из данных компании «ТендерПро». Интерес к покупке подержанных машин еще ниже. Лидером по «экономии» стал Сибирский федеральный округ. Теперь аграрии через электронные площадки вынуждены искать подрядчиков для ремонта.

Аналитики компании «ТендерПро» изучили как повлияли санкции на закупку техники. По подсчетам специалистов в первом квартале 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом в 2022 года, спрос на новую агротехнику в среднем сократился на 23%.

Еще реже аграрии интересовались покупкой подержанной сельхозтехники (падение на 31,8%), которой может потребоваться замена запчастей, что в условиях санкций сделать все сложнее.



«Последние несколько лет фермерские хозяйства работали на грани рентабельности, однако минувший год заставил их выжимать экономию даже там, где до этого никогда не думали экономить, — комментирует исполнительный директор ООО „ТендерПро“ Ильдар Мухамедиев. — Например, с помощью электронных торговых площадок начали искать подрядчиков для ремонта сельхозтехники и восстановления запчастей, которым по-хорошему нужна замена. Также агропредприятия стали активнее проводить тендеры на услуги по изготовлению комплектующих и запчастей по чертежу. По нашим прогнозам, до отмены санкций США и ЕС, тендеры на такие услуги будут проводиться агропредприятиями всё чаще и чаще».

Чаще всего от покупки агротехники отказывались агропредприятия из Сибирского, Южного, Центрального федеральных округов.