Автобус протаранил остановку в Томске и сбил женщину

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Автобус протаранил остановку в Томске и сбил женщину
11 Апр 2023, 10:17

Автобус в Томске наехал на остановку и стоявшую там женщину. В результате она доставлена в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

По данным УМВД по Томской области, ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошло утром на Иркутском тракте, 134, в районе остановки общественного транспорта «Лазарева».

«По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, утратил контроль за движением транспортного средства, автобус совершил наезд на остановочный комплекс и пешехода, стоящего на остановке. В результате происшествия 39-летняя женщина-пешеход для осмотра доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в УМВД по региону.

Находившиеся в салоне автобуса шесть пассажиров не пострадали.


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