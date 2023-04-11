Автобус протаранил остановку в Томске и сбил женщину
© t.me/umvd70
Автобус в Томске наехал на остановку и стоявшую там женщину. В результате она доставлена в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.
По данным УМВД по Томской области, ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошло утром на Иркутском тракте, 134, в районе остановки общественного транспорта «Лазарева».
«По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, утратил контроль за движением транспортного средства, автобус совершил наезд на остановочный комплекс и пешехода, стоящего на остановке. В результате происшествия 39-летняя женщина-пешеход для осмотра доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в УМВД по региону.
Находившиеся в салоне автобуса шесть пассажиров не пострадали.
Новости из рубрики:
Мнения
Не забудьте взять с собой линейку
Прежде, чем пойти по грибы, надо уточнить, какие из них занесены в Красную книгу. Диаметр шляпки грибов, которые вы собираете, ограничен.
Последние материалы
Иркутский депутат Госдумы о бюджетном кризисе в регионах: «Обвал по доходам 50%» Экс-глава новосибирского совета судей отделалась условным за разглашение гостайны Красноярский СК возбудил дело на мать, издевавшуюся над сыном во время стрима Автобус протаранил остановку в Томске и сбил женщину Сибирские аграрии на фоне санкций массово отказываются от закупки сельхозтехники
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo