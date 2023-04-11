Автобус протаранил остановку в Томске и сбил женщину

© t.me/umvd70

Автобус в Томске наехал на остановку и стоявшую там женщину. В результате она доставлена в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

По данным УМВД по Томской области, ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ произошло утром на Иркутском тракте, 134, в районе остановки общественного транспорта «Лазарева».



«По предварительным данным, мужчина 1974 года рождения, управляя маршрутным автобусом ПАЗ, утратил контроль за движением транспортного средства, автобус совершил наезд на остановочный комплекс и пешехода, стоящего на остановке. В результате происшествия 39-летняя женщина-пешеход для осмотра доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в УМВД по региону.

Находившиеся в салоне автобуса шесть пассажиров не пострадали.