Красноярский СК возбудил дело на мать, издевавшуюся над сыном во время стрима

© t.me/kras_mash
Красноярский СК возбудил дело на мать, издевавшуюся над сыном во время стрима
11 Апр 2023, 11:43

Следственный комитет начал расследование по статье об истязании ребенка после стрима, где красноярка материт плачущего ребенка и угрожает ему.

В Красноярском крае полиция и СК занялись молодой матерью, видео с которой попало в сеть. На нем женщина оскорбляет ребенка, матерится на него, заставляя купаться, а также угрожает.

Тг-канал Kras Mash пишет, что у женщины двое сыновей от разных отцов, и попавший в ролик ребенок (самого его, правда, не видно) сначала жил в детском доме, но потом она его забрала.

Как установили следователи, женщине 23 года. В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

«По предварительной версии следствия, подозреваемая, находясь по месту своего проживания, не желая заниматься надлежащим воспитанием малолетнего сына, раздражаясь от его непослушания, систематически допускала с ребенком жестокое обращение», — говорится в сообщении следствия.


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